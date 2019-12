Mauro dos Santos, un caso especial

Si el papel de Naranjo podría dar un vuelco con la llegada al Tenerife de Rubén Baraja, el de Mauro dos Santos quedaría expuesto a un cambio radical, ya que el argentino apenas cuenta con unos 20 minutos jugados en esta temporada, los que le concedió Sesé Rivero en El Molinón hace dos jornadas. El exfutbolista del Leganés debutó en una convocatoria en la fecha anterior, la del empate en el Heliodoro con el Cádiz -último partido de López Garai-, y repitió en las dos listas siguientes. Ahora, con Baraja, forma parte de la convocatoria de diecinueve jugadores con vistas al encuentro en La Rosaleda. Sus opciones de salir al campo aumentan, dado que la relación de centrales se reduce a Carlos Ruiz, Alberto y el propio Mauro, dado que Álex Muñoz está sancionado y Nikola Sipcic no fue citado. El tiempo revelará si Dos Santos logra darle un giro a su situación después de ser el primer fichaje de Víctor Moreno en el pasado mercado de enero a no interesar para el proyecto del verano posterior. "Contamos con todos. Ya valoraremos lo que pueda pasar de aquí a tres semanas. Lo que me preocupa ahora es que todo el mundo esté centrado en el partido de Málaga", se limitó a decir Baraja.