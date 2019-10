Vicente Hernández pone fin a una aciaga temporada 2019

La rodilla derecha del tinerfeño Vicente Hernández impedirá que culmine el presente curso compitiendo. Un edema óseo en el cóndilo femoral interno y una bursitis en el tendón rotuliano impidió que el internacional terminara la serie mundial de Montreal -Canadá-, a finales de junio.

"Mi temporada llega a su fin", comunicó el lagunero mediante sus redes sociales. "Tras una resonancia magnética de control en la que todavía se visualiza edema -por suerte mucho más pequeño que en la primera-, y sin posibilidad de avanzar con garantías en el entrenamiento que implica impacto, tanto mi grupo de trabajo como yo hemos tomado la dura decisión de apostar por una recuperación total con plazos seguros. Me hubiera gustado acabar la temporada en alguna de las últimas copas del Mundo, pero los nuevos plazos de recuperación ya no me lo permiten".

El deportista de élite insular ahondó en una campaña con "algunos momentos buenos, pero en la que la mayor parte del tiempo me acompañaron molestias y dolor en el día a día, convirtiéndose en algo que mina y que finalmente me imposibilitó seguir".

Hernández añadió que "por suerte" cuenta con "gente que vale mucho" a su "alrededor. Son grandes ejemplos que se han enfrentado a situaciones adversas. Los patrocinadores me han mostrado apoyo ante un gaje del oficio que está siendo largo, lo cual agradezco. Seguiré trabajando en la recuperación para poder tener una temporada de continuidad, disfrutar del trabajo duro, de las carreras y de estar a mi mejor nivel en el año 2020".

Vicente, olímpico en Río 2016 y con aspiraciones para Tokio 2020, inició el año con buenas sensaciones, tras un 2018 en el que las lesiones le apartaron de hacer unas mejores Series Mundiales.