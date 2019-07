Pedro abre un sendero mundial

"No me imaginaba llegar hasta aquí", expone

Después de muchas décadas de intentos frustrados, el palmero Pedro Rodríguez Mesa (Barlovento 11/1/1992) se convertirá el próximo domingo en el primer canario en participar en una Copa del Mundo Mountain Bike XCO -Cross Country Olímpico-. El rider de Vadebicis consiguió durante un año 65 puntos UCI -Unión Ciclista Internacional-, superando los mínimos -20- para acudir a la carrera que se disputará este domingo en Vallnord Bike Park, Andorra.

El biker de Barlovento apostó fuerte por conseguir lo que muchos compañeros no pudieron alcanzar. El caso más significativo, el de Adriano Cordovés -actualmente Máster 40 en el Loro Parque Tenerife Los Silos-, que en los años 1993 y 1994 se quedó a 17 y 8 segundos, respectivamente, de acceder a la Copa del Mundo Grunding.

"Ha sido una pelea constante. Cada año, subes un poquito más de nivel, te exiges más y tienes mayores objetivos. Parece que ahora sí que ha llegado el resultado del esfuerzo de años anteriores, en los que he estado desde pequeño ligado a la bici", comenta a El Día el ciclista palmero.

Rodríguez completó un excelente mes de junio en el que, el pasado domingo, le puso la guinda llevándose el Campeonato de Canarias de XCO. "Era uno de los objetivos de esta temporada y llegaba preparado para ello aunque, quizá, no lo suficientemente descansado", explica.

En lo referente a su participación en la cita planetaria argumenta que es un "lujo y un placer" poder afrontar una prueba en la que compartirá trazado "con las mejores marcas y profesionales del mundo. Será una experiencia brutal de la que espero aprender lo máximo posible", subraya Pedro.

El ciclista de Vadebicis partirá el próximo jueves con destino a Barcelona para, desde allí, poner rumbo a Andorra. Una vez eche a andar el crono, tiene su estrategia bien definida: "Trabajaré duro en la hora y cuarenta-hora y media de sufrimiento que estaré en carrera para intentar finalizar. El nivel de Copa del Mundo es muy, muy alto".

El rider reconoce que "no imaginaba poder llegar a competir" en la máxima competición de MTB a nivel internacional. "Llevo diez años viendo a través de una pantalla las Copas del Mundo. Siempre he tenido ganas de ir a verlas, pero no imaginé competir en ellas. Paso a paso", termina apuntando el ciclista que creció en el barrio de La Cadena, premonitorio o no.

Su pasión y vida reflejada en la marca 'Barlobike'

Entre la costa norteña de Talavera, el barrio de La Cadena y El Pueblo -así se conoce al municipio de Barlovento- hizo sus primeras rutas Pedro Rodríguez; un apasionado de las bicicletas desde que tenía 4 años. "Me he movido en bici para todo desde que era muy pequeño. Con 19 años me lo empecé a tomar un poco más en serio, y mira dónde ha desembocado mi pasión. No me lo imaginaba", dice el ciclista.

Su pasión trasciende de su persona e involucra a su pueblo natal, así como a los acérrimos canarios del MTB. Prueba de ello, la creación de Barlobike, una prueba singletrack que cumple su octava edición el próximo 27 de julio.