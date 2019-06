Horarios de MotoGP: Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) llega líder del Mundial de MotoGP a la séptima cita, el Gran Premio de Catalunya que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y dispuesto a aprovechar su buen momento para reconciliarse con la pista 'de casa' y sacar tajada de la posible guerra interna en Ducati, tras el auge de Danilo Petrucci en Mugello. [Sigue en directo el Gran Premio de Cataluña de MotoGP]

La cita italiana permitió a Márquez ampliar la distancia en el campeonato respecto a su máximo perseguidor, Andrea Dovizioso (Ducati), pero por contra se le acercó un Petrucci que es muy rápido y que, si sigue de dulce, puede convertirse en un rival tan o más peligroso como el en principio líder del equipo.

De momento, Márquez suma 115 puntos gracias a los 20 obtenidos con su segunda posición en Mugello, por los 103 puntos de un 'Dovi' que fue tercero. Y Petrucci, flamante ganador de la última carrera, primera en su historial de MotoGP, es cuarto con 82 puntos. Tercero está un Àlex Rins (Suzuki) que con sus 88 puntos, a 27 de Márquez, tiene mucha voz.

Rins, más que el de Cervera, corre en casa y muy cerca de Barcelona. El piloto de Suzuki fue cuarto en Mugello y se está confirmando como un aspirante al título. Han pasado ya en estos seis Grandes Premios varios circuitos, distintos, y sigue en liza igual que un Valentino Rossi (Yamaha) que, pese a los problemas en el equipo, es quinto con 72 puntos.

HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE CATALUÑA

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP1)

13:15h / 13:55h Moto3 (FP2)

14:10h / 14:55h MotoGP (FP2)

15:10h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP3)

12:35h / 12:50h Moto3 (Q1)

13:00h / 13:15h Moto3 (Q2)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:20h Moto2 (Q1)

15:30h / 15:45h Moto2 (Q2)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)