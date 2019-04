La plantilla 19/20, un calco de la actual

La UD Granadilla Tenerife Egatesa apuesta mantenerse fiel a un estilo que le ha dado frutos desde su creación. La premisa es perfectamente aplicable a una directiva que ya ha trazado una hoja de ruta que lleva implícita una renovación de la inmensa mayoría de su plantilla actual. La alta esfera sureña, encabezada por el presidente Sergio Batista, ya ha iniciado las conversaciones y en las próximas fechas se empezarán a oficializar las firmas. Tatiana Matveeva será una de las pocas jugadoras que no continuará. Mientras, se piensa, al menos, en dos refuerzos.

Con la plantilla plenamente centrada en el encuentro que afrontarán mañana (10:30 horas) ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la penúltima jornada de la Liga Iberdrola -última salida-, la directiva blanquiazul sigue dando pasos en firme para conformar un proyecto sólido en la venidera campaña 2019/20. Los resultados obtenidos en el presente curso, a falta de desvelar si se alcanzará la cuarta plaza, satisfacen a los directivos hasta el punto de querer renovar el grueso de la plantilla.

Después que en el mercado invernal se produjeran las salidas de Liucija Vaitukaityté, Ayano Dozono -no contaban con minutos- y Paloma Lázaro -pidió salir por una suculenta oferta del transalpino Pink Bari-, el Granadilla hizo una criba por la que no tendrá que pasar en el mercado estival, salvo en un caso concreto; en el de la georgiana Tatiana Matveeva. La atacante ya lleva más de un mes en su país de origen intentando resolver unos trámites burocráticos que son incompatibles con un regreso a Tenerife que, salvo sorpresa, no se producirá.

Otro de los apartados a tener en cuenta será la situación de la zaguera Natalia Ramos. A la lagunera, que tiene ficha con el filial, le queda otro año más de contrato, pero podría pasar a ser jugadora del primer equipo a todos los efectos y que así lo contemple su vínculo por escrito. Y es que su incesable trabajo y capacidad de superación han sido determinantes para ganarse la confianza de Pier Cherubino y ofrecer, por fin, garantías para una zaga de Primera División.

A las 16 jugadoras con ficha A que continuarán, se les sumará un mínimo de dos. El Granadilla Egatesa intentará pescar en el mercado de fichajes a dos jugadoras contrastadas y que ocupen dos puestos que son mejorables. Una delantera con gol sigue siendo la prioridad; ésta podría llegar desde el extranjero. Mientras, el centro de la defensa, y máxime después de la baja de Jackie Simpson, será complementado con una zaguera veterana. La directiva no descansa en una labor intachable.

El choque de la próxima semana ante el Barcelona, a las 12:00

La trigésima y última fecha del campeonato regular de la Liga Iberdrola tendrá varios atractivos; la lucha por eludir el descenso y el campeonato que se jugarán Atlético de Madrid y Barcelona. Precisamente, esta última confrontación tendrá uno de sus epicentros en el Municipal La Palmera, feudo del Granadilla Egatesa. Desde la Real Federación Española de Fútbol se intentó unificar la jornada a las 10:30 (hora canaria), no obstante, en base a la reclamación de algunos clubes -entre ellos el Granadilla- y a la intención de favorecer la retransmisión de los partidos, se propuso un nuevo horario que, además, es el habitual para las blanquiazules, el de las 12:00.