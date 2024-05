Samuel, tras la convocatoria de su hermano Ayoze Pérez: "Ha habido lágrimas de felicidad"

Samuel Pérez, hermano de Ayoze, convocado por Luis de la Fuente en su primera lista para la próxima Eurocopa de Alemania, asegura estar "emocionado" por la noticia, que le pilló en Madrid mientras prepara con la cantera del CD Leganés -donde trabaja- la fase final de la temporada. "Los compañeros me decían que estuviera tranquilo, que iba a ir, y justamente ha sido el último nombre en salir de la boca del míster. Lo importante es que esté. Ha habido por mi parte emoción y también alguna lágrima de felicidad", reconoció.

Samuel relata que hay "mucho trabajo" detrás de esta noticia y que no ha podido hablar aún con Ayoze.

"No pude dejar de saltar de alegría y abrazar a quien tenía alrededor. Todo el mundo me decía que confiase, y por supuesto no he hecho planes para el verano", bromeó el hermano mayor del delantero del Real Betis. "Se lo merece, ahora, a por un nuevo reto", sugirió en voz alta.

"Creo que el futbolista vive etapas diferentes y él ha tenido varias en las que ha sabido adaptarse siempre. Ha estado en la liga más competitiva del mundo, haciendo grandes números, y ahora está en un contexto más para él, más adaptado a él, que es España, La Liga, una ciudad como Sevilla y un club donde es feliz. Allí les gusta tener balón y se acopla a lo que Ayoze le gusta. Eso se está viendo en el campo", reseñó.