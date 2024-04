Javi López, el orotavense del Alavés que sueña con los Juegos Olímpicos

26 partidos en Primera con el Alavés, convocado con la sub 21, en la lista de futbolistas de la que saldrá la definitiva selección para los próximos Juegos Olímpicos... Está siendo la mejor temporada de su carrera. Y además, por muchos motivos.

Sí, la verdad es que estoy muy contento porque me están dando la oportunidad de jugar bastantes minutos en Primera División y ayudar al equipo. Estoy contento porque creo además que estoy respondiendo con buena nota.

¿Esperaba tener esta cuota de protagonismo? Porque es verdad que durante el verano se especuló mucho con una posible salida.

Yo sabía que si me daban la oportunidad podía ser capaz de dar ese paso adelante. Sí es verdad que en verano se barajaron varias opciones para tener mayor margen de minutos, pero el club me quería aquí y el míster contaba conmigo. Tuve que esperar mi oportunidad y cuando la tuve, aprovecharla para seguir disponiendo de más minutos.

Es decir, que solo faltaba que confiaran en usted. ¿Cree que está viéndose esta temporada la mejor versión de Javi López?

Soy de los que piensa que siempre hay margen de mejora. Todo jugador debe ser autocrítico y también ambicioso. Pero sí, lo que necesitaba era confianza y continuidad para así poder demostrar. Eso ha sido clave para desarrollar mi mejor nivel. Y hasta ahora sí, podría decirte que me encuentro en mi mejor versión, al menos esa es mi forma de verlo.

A escala colectiva la permanencia del Alavés ya es un hecho. Ytiene mucho mérito porque muchos jugadores venían de Segunda A y eran casi debutantes en la máxima categoría.

El equipo ha hecho y sigue haciendo un muy buen juego, además acompañado de buenos resultados. Y eso tiene valor porque efectivamente muchos de nosotros casi estamos debutando en la categoría. Ahora queda dar el último empujón en las jornadas que faltan y esperamos que la permanencia matemática llegue lo antes posible.

Es cierto que usted sí había debutado en Primera División y además muy joven, con solo 17 años, pero es ahora cuando está constatando en primera persona cómo es la categoría y cuál es el salto cualitativo que hay respecto a la Segunda División. ¿Es la diferencia tan grande como dicen?

Sí hay diferencias, sobre todo en calidad como tú dices. En Segunda la mayoría de los partidos son muy cerrados, la gente defiende mucho... y a mí que precisamente soy defensa ahora me está tocando cruzarme con extremos que son top mundial. Obviamente lo son los de Madrid, Barça, Atlético... pero es que los de todos los equipos en esta tecogría tienen un nivel espectacular. En Segunda es más una cuestión de currar, muchos partidos que se ganan por resultado mínimo. Es también una categoría muy competitivo, pero en Primera hay gente diferencial. Es ahí donde la calidad de los rivales te hace mejorar de verdad.

Y de los rivales, ¿cuál le ha llamado más la atención?

Pues te diría que me han sorprendido jugadores como Lamine, un chaval tan joven que ya a su edad demuestra muchísima personalidad y talento. Es de los jugadores que más me ha llamado la atención. Por el desparpajo de jugar así con solo 16 años. Es algo digno de ver. Pero también ha habido otros que me han sorprendido gratamente.Como te decía antes, la mayoría son gente contrastada y de mucho nivel.

Ya ha sido titular contra Barça, Madrid, Sevilla, Athletic... ¿qué escenarios le han impactado más?

San Mamés siempre es un sitio especial. Pero al final el sueño es estar en Primera y consolidarte. Cada partido es un capítulo nuevo. También fue muy emocionante la experiencia en Montjuïc, por ser el estadio de los Juegos de Barcelona. Yahora me queda todavía ir al Bernabéu y al Metropolitano, a ver qué tal.

Llama la atención su carrera porque eclosionó muy pronto, porque quemó etapas demasiado rápido. De hecho, llegó al fútbol profesional siendo menor d edad. ¿Cómo lo recuerda?

En todo eso que cuentas fue clave la decisión de venirme tan joven al Deportivo Alavés. Aquí me dieron la confianza para subir categorías y escalones independiemente de la edad. Creo que eso es de valorar. Si un jugador necesita crecer o está en disposición de hacerlo, hay que darle las herramientas y las oportunidades. He tenido muchos minutos todos los años y creo que he completado ese proceso de maduración que todo jugador precisa antes de aterrizar en el fútbol profesional. En este tiempo he procurado aprender de todos los compañeros y de todos los entrenadores. Y tener paciencia, que todo llega.

Y a todas estas, despertando mucho orgullo en su municipio. De hecho, el propio Ayuntamiento emitió un mensaje de felicitación cuando se produjo su primera llamada con la Sub 21.

Así es, y aprovecho para agradecerlo. Estoy muy orgulloso de ser de La Orotava, que además es tierra de futbolistas. Hay muchos que han sido muy importantes saliendo del Valle, y ahí está el reto de intentar igualar o superar lo que hicieron ellos.

¿Cuál fue la clave para que eligiese Vitoria como destino?

Cuando salí del CDTenerife tenía varias opciones, pero el Alavés era el club que más apostaba por mí. Me mostraron confianza desde el primer momento. Siendo cadete ya me veían para jugar en juveniles, y luego la historia se repitió en categorías superiores. De hecho siendo juvenil ya jugué una fase de ascenso a Segunda B. Creo que eso que me prometieron fue lo que me hizo estar aquí. No me arrepiento para nada. Siempre digo que la mejor decisión posible.

Quería preguntarle también por la selección, pues se ha convertido ya en un fijo para la Sub 21. ¿Qué sensaciones ha tenido en sus últimas experiencias con La Rojita?

Ha sido un premio, una recompensa a todo el trabajo que llevas haciendo desde pequeñito. Lo tomo con una culminación a tres o cuatro años en el Alavés que han sido muy duros, de mucha exigencia y donde siempre heq uerido jugar, demostrar... Que te llegue ese reconocimiento por parte de los técnicos de la selección es algo realmente gratificante. Haber estado allí más de una vez ha sido muy especial y ojalá se repita. Al final, es representar a tu país y lucir la camiseta de la selección española es algo muy grande.

¿Y visualiza ya la opción de ir a París?

Sí, estoy ya en la prelista para llegar a los Juegos Olímpicos. Verte con opciones, con capacidad para ser convocado... sería un orgullo representar a España en unos Juegos. Para mí, el mayor premio. Pero ahora toca seguir trabajando y demostrar a ver si puedo estar en la lista, que sería un regalo enorme para mi familia y mi gente más cercana.

Obviamente por edad no vivió la experiencia de Barcelona 92 pero sí tendrá recuerdos, por ejemplo, de lo que vivió Pedri en Tokio.

Sí, al final es lo que me decía mi madre: que es vivir en primera persona lo que antes había visto solo por la tele. Son sueños de los que ansía cualquier futbolista y ojalá se hagan realidad. Sería algo muy grande, un orgullo y un premio grande al trabajo y a la perseverancia de todos estos años.

¿Y cómo lleva eso que le decía su madre?Lo de sentirse reconocido y apreciado por la afición del Alavés y haberse ganado un nombre en el fútbol de Primera División.

La verdad es que aquí desde el primer día me han dado mucho cariño. Vine con 15 años y cuando llegué era un chaval joven que entonces se separaba de su familia, con sus miedos y con sus dudas. Fueron momentos complicados en los que tuve que demostrar personalidad, pero también tranquilidad. Si ahora después de tanto tiempo hablan bien de ti, si te elogian de forma sincera es porque valoran no solo tu trabajo en el campo;también tu comportamiento en el día a día. En eso trato de ser humilde, tranquilo, no dar problemas con nada.

Yahora que habla de ese tránsito grande que se produjo tan joven en su carrera, ¿cómo recuerda ese momento de cambiar La Orotava por Vitoria?

Te aseguro que el frío es diferente (ríe). Fue lo que más me costó, aparte de separarme de mi entorno, de mi familia y de mis amigos de toda la vida. Pero a cambio me daban toda la confianza para poder llegar a triunfar. Ahora te reconozco que lo pasé realmente mal, pero era el momento de jugar al fútbol y la competición lo que me confirmaba que estaba donde realmente quería. En los momentos malos me levanté, y en las situaciones duras puse mucho de mi parte para llegar donde quería.

Y quien le hace debutar es Asier Garitano.

Sí, el es el entrenador con el que yo debuté en Primera. Siempre le estaré agradecido porque siendo tan joven, que me diese su confianza y la opción de competir en la máxima categoría, es algo que le debo a él. Gracias a Asier ese año, tan joven, pude tener mi primer partido a ese nivel. Algo impensable cuando era tan joven.

Una pena que no le haya ido bien este año en el Tenerife.

Sí, la verdad que sí. Le deseaba lo mejor porque él fue quien me hizo debutar y por supuesto porque el Tenerife es el equipo de mi isla. Está siendo un año difícil porque las expectativas eran otras, pero por lo que veo desde fuera tienen la base para llegar lejos. Este año quizá sea de transición y deban tomarlo de aprendizaje. Quizá con tantos cambios era complicado conseguir el objetivo a la primera, pero puede que a la siguiente sea la definitiva. Ojalá así sea. Ysi sigo en el Alavés, sería muy bonito que viniese el Tenerife; o ir yo al Heliodoro y tener a mi familia y amigos en la grada.

¿Ha habido algún momento en el que pudiera darse su regreso a casa?

Sí hubo un interés y contactos para que volviera. Fue cuando bajamos a Segunda División. Pero llegó Luis García Plaza y me aseguró que contaría conmigo. El club creyó en mí y, desde entonces y hasta ahora, me ha demostrado que era de verdad.