El hijo de una leyenda del CD Tenerife debuta y marca junto a su padre

Víctor Ratón, sobrino de Kiko y primo de Pablo, es otro miembro de la familia que busca dejar su marca. Este prometedor delantero de 20 años juega en el Tenerife C. Tras una sobresaliente campaña con el primer equipo del CD Santa Úrsula, donde jugó su primera temporada en Tercera División, Víctor fichó por la UD Las Palmas. Aunque no logró consolidarse, ahora continúa su carrera en el segundo filial blanquiazul, donde busca reafirmarse. Su tío no duda en expresar su opinión sobre él: «Domina muchas aptitudes; como delantero centro, es diferente a mí. Tiene mucha agilidad en los pies, a pesar de que sea muy alto». Asimismo, señala áreas en las que quizás pueda mejorar, como «algo más de entrega y sufrimiento», aunque confía en que «con el tiempo irá curtiéndose».