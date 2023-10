La supremacía, entre otros, del CAV Murcia 2005 primero y del CV Logroño después, había provocado un gran paréntesis en el dominio de los conjunto canarios en el voley femenino nacional. Ahora, esa preponderancia la están recuperando el Tenerife Libby's La Laguna (CV Haris) y el Hidramar Gran Canaria (JAV Olímpico) en unos duelos que van camino de convertirse en clásicos. Por la cantidad de veces que se disputan y por la relevancia que poseen buena parte de ellos. Tanto, que ya empiezan a traer a la memoria aquellos memorables enfrentamientos de inicio de siglo entre el Tenerife Marichal (CV Tenerife) y el Hotel Cantur (CV Las Palmas).

El pasado 1 de mayo de 2022 el Haris conquistaba, en el Pablo Abril, su primera Liga Iberdrola al vencer al Olímpico pese a tener el factor cancha en contra y haber perdido el primer encuentro por el título. Este próximo miércoles se cumple exactamente un año y medio de aquel primer duelo en la cumbre, y como si de rememorar esta pseudo efeméride se tratara, ambos se vuelven a medir en la final de la Supercopa. Esta vez con el Santiago Martín como escenario de lujo.

No será, sin embargo, la primera vez que ambos clubes se encuentran en este tiempo con un título en juego. Ya lo hicieron el pasado mes de febrero, cuando el Haris se impuso en la final de la Copa de la Reina tras ganar 2-3 a su rival regional en tierras catalanas. Y de nuevo un 1 de mayo, de 2023, blanquiazules y amarillas decidieron entre sí un título, el de la Liga Iberdrola 22/23. En aquella ocasión las grancanarias no dejaron pasar la ventaja de contar con ventaja de campo. Se impusieron en los dos primeros duelos en su pista, y aunque el Haris llegó a forzar un cuarto, el Olímpico no esperó a la quinta contienda y sentenció a su favor en el Pablos Abril.

Pero además de estos cuatro enfrentamientos en sendas finales, el Haris y el Olímpico también se han visto las caras en estos años en otras dos semifinales de la Copa de la Reina. La primera en 2021, cuando el cuadro grancanario, al amparo del Centro Insular de Deportes, se llevó el tie breack por 15-9. Las tornas cambiaron un año después, en Lugo, cuando las pupilas dirigidas por Juan Diego García vencieron con un solvente 3-1.

Rivalidad isleña más que consolidada y que, sin llegar a la sensación de insultante superioridad que sí parecía manifestarse años atrás en la competición, comienza a asemejarse a la que se vivió en su momento entre el Tenerife Marichal y el Hotel Cantur. Entre ambos se vieron las caras, desde 2002 a 2006, en un total de ocho finales, con un balance de siete victorias para la entidad comandada por Quico Cabrera.

El triplete de la 05/06

Hasta en cinco finales consecutivas de liga se midieron el CV Tenerife y el CV Las Palmas. La primera (01/02) se la llevó el equipo del Santiago Martín, antes de que, en el ejercicio 02/03, las de Sergio Miguel Camarero acabaran con la racha de seis títulos seguidos levantados por las tinerfeñas.

La revancha, sin embargo, fue casi redonda para las chicharreras, que a continuación enlazaron seis finales haciendo que su rival regional hincara la rodilla. La primera fue la de la Liga 03/04, antes de que la historia se repitiera en la Supercopa de 2004. Ya dentro de ese ejercicio 04/05 el Tenerife Marichal también retuvo el cetro liguero a costa del Cantur.

Sin embargo, fue la campaña 05/06 la del triplete tinerfeño en su enfrentamiento canario. El entonces denominado Spar Marichal venció primero en la Supercopa, y meses después repetiría, ya adiestrado por Mauro Masacci (en sustitución del dimitido Magú), en la final de una Copa de la Reina celebrada en Murcia. El círculo se cerró con el 3-0 en la eliminatoria liguera decisiva. En el total de aquellos cinco partidos con tres títulos distintos en juego, el CV Tenerife solo cedió un set.

El choque celebrado el 5 de mayo de 2006 supuso el punto final a unos duelos memorables y que quedaron para la eternidad. Quizá dentro de unas décadas también se haya grabado con letras de oro en los libros de historia del voley femenino español estos enfrentamientos que ahora protagonizan el CV Haris y el JAV Olímpico.