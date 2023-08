¿Cómo se encuentra en La Palma?

A estas alturas soy más palmero que asturiano. El primer año que vine, hace seis, salió todo muy bien. El año anterior casi lo vuelvo a sacar, que no estaba fácil y el año pasado ascendimos. Tengo un prestigio que me lo he ganado en el campo y me siento muy querido aquí. Este club es especial, tiene unas limitaciones importantes, parece que no te da nada pero te da muchas cosas. He tenido opciones de coger otras cosas mejores económicamente pero conecto muy bien con el Mensajero. Ahora tengo el reto de consolidarlo en la categoría y que no sea un equipo ascensor.

¿Cómo es una pretemporada con usted al mando?

En esta ocasión está siendo un poco atípica porque no podemos entrenar en nuestro estadio porque está en obras. Esto hace, como suelo decir, conocer la Isla para los nuevos. Nos entrenamos en Mazo, Tazacorte, Las Breñas, Puntallana..., un poco ajetreado todo. Sobre el trabajo que estamos haciendo estos días tiene que ver con que el fútbol se ha modificado mucho. Antes, en los primeros 15 días lo físico primaba sobre lo demás, ahora parece que es al revés..., yo pienso que tenemos que encontrar un equilibrio. No creo que todo el trabajo de un equipo de fútbol tiene que girar alrededor de la pelota. El trabajo en pretemporada también tiene que ser de fuerza, velocidad y resistencia. En la mezcla está el éxito.

¿Ha encajado bien la plantilla los entrenamientos por los diferentes campos?

Ya desde el principio hemos dicho que hay que sufrir y que en verano no íbamos a tener nuestro campo. La verdad que es un coñazo porque Mazo no tiene nada que ver con Puntallana, Puntallana no tiene nada que ver con Tazacorte, pero es lo que nos toca. Solo podemos agradecer a los municipios por el cariño y las facilidades que nos dan para trabajar, pero evidentemente no es fácil para nosotros. Eso sí, no es excusa. Los futbolistas saben que hay que tirar para adelante y desear que lo antes posible, el Silvestre Carrillo, esté disponible.

¿Hasta qué punto cree que la pretemporada marca los resultados del equipo en la competición liguera?

Antes se decía que si hacías una buena pretemporada, el equipo llegaba a mayo en una forma espectacular y creo que no es así. Para llegar a ese mes bien hay que hacer un buen trabajo durante todo el año, en lo que se refiere a la carga de trabajo y el descanso.

Los jugadores consiguieron una victoria en el primer amistoso, contra el Tenerife en Geneto, ¿sensaciones?

Antes de ese partido solo llevábamos siete sesiones de entrenamiento. Preparamos el partido con un dibujo de tres centrales y pudimos jugar a través de algunos automatismos que ya teníamos de la temporada pasada. Muchos futbolistas ya los conocían y los nuevos los encajaron bien. Era un día para ver la capacidad de sufrimiento que tenemos como equipo. No es fácil sostener a una plantilla de Segunda como la del CD Tenerife y quedamos muy satisfechos con el trabajo realizado.

¿Está contento con la plantilla que tiene a día de hoy?

Sí. Dentro de las limitaciones que tenemos sabemos las dificultades. Una de ellas es no poder competir en pretemporada contra ningún equipo de nuestra categoría, ya que no me gusta jugar con el Atlético Paso porque nos mediremos pronto en liga. En la Isla no tenemos rivales que nos puedan apretar y no tenemos los recursos suficientes para jugar en Andalucía con equipos de Primera o Segunda RFEF. Me incomoda porque no sabes el nivel real que tiene el equipo. Sin embargo, lo que veo en los entrenamientos me gusta mucho, estoy satisfecho.

¿Dónde podremos encontrar al CD Mensajero en la tabla?

No vamos a ser un equipo top de la categoría pero la vamos a pelear. Creo que podemos estar dentro de esos diez o doce clubes tras los destacados. En casa vamos a intentar ser fuertes como hemos sido siempre y a partir de ahí competir en la península, algo que cuesta mucho a los equipos canarios.

Mucha gente de las otras islas se va a enganchar al Mensajero, ¿qué va a ver?

Tenemos varios modelos, pero hay una serie de principios que son innegociables. Un futbolista que no sea intenso, que no trabaje, que no compita, que no meta pierna..., va a ser complicado que juegue. Está bien tener uno o dos que nos den pausa, pero quiero ser un equipo agresivo, vertical y rápido en las transiciones. No soy un entrenador que le guste la posición, me gusta la velocidad.