El CD Mensajero echó andar esta semana y lo hizo desde el primer día con el objetivo de conservar su plaza en la Segunda RFEF. El equipo palmero logró la temporada pasada el ascenso de división y durante el verano la secretaría técnica ha trabajado de forma eficaz para que el técnico vasco, Josu Uribe, tuviera el grueso del plantel a disposición desde el primer entreno. Este curso tendrá que compartir protagonismo en la tabla con otro equipo de la isla, el Atlético Paso. "Es una noticia totalmente positiva para ellos, para nosotros y sobre todo La Palma. Que haya dos clubes en Segunda RFEF de una isla tan pequeña es un logro importantísimo. En 101 años no se ha dado esta situación. Los partidos entre nosotros y el Atlético Paso serán los dos derbis más importantes del fútbol palmero", declara a EL DÍA Guillermo Jiménez, director deportivo del Mensa.

"Tenemos que intentar de alguna manera hacer una combinación entre gente joven y veterana dentro de que nuestro presupuesto en la categoría es de los más pequeñitos. Tenemos que apostar por línea por un futbolista contrastado y los jugadores que acompañen tienen que ser gente con hambre y que ve al club como un trampolín en sus carreras en el fútbol profesional. A día de hoy en la provincia solo estamos nosotros y el Atlético Paso y luego se sumó el San Fernando de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Lejos queda cuando en Segunda B fuimos siete equipos canarios. Tenemos que darle valor a lo que hemos hecho y sobre todo por la economía, al menos la nuestra, que no es la misma que en tiempos pasados. Tenemos que consolidarnos en una categoría muy exigente, donde el formato hace que descienden cinco y uno promociona. La primera temporada en esta categoría es la más complicada, lo tengo claro, y vamos a intentar quedarnos en ella", afirma Jiménez.

El Mensajero ha tenido que comenzar la pretemporada en el campo de la Villa de Mazo y luego utilizará otros campos de la Isla, ya que su campo se encuentra en plena reforma del terreno de juego. "Ahora mismo ya se ha quitado el césped viejo, falta el riego y que llegue el nuevo. Hemos pedido jugar la primera jornada como visitantes y así ganar siete días. Calculamos que en la segunda ya podremos competir en el Silvestre Carrillo y de no ser así, pues en la cuarta", explica el director deportivo del club palmero, que agradeció al Ayuntamiento de Mazo las facilidades que le han dado al club en estos primeros días.

Tenerife y Las Palmas. "Existe contacto directo y cercano con los dos clubes. El CD Tenerife este verano con nosotros fue bastante claro. Fui a solicitar alguna cesión, algún jugador específico y me indicaron que ninguno de la lista iba a salir y que tenían como objetivo el ascenso del filial. En principio no iba a haber cesiones por su parte. Con la UD Las Palmas ha sido diferente, nos han ofrecido jugadores interesantes pero en las posiciones que ya las teníamos cubiertas, y lo que necesitamos nosotros ellos tienen las mismas necesidades. A lo mejor en lo que va de pretemporada algo se puede cerrar en este sentido. Si no es así, la plantilla quedará como está, que estamos muy contentos", analizó el arquitecto del proyecto del Mensajero. Al mismo tiempo, afirmó que siente una ilusión muy grande en la afición, "fruto del ascenso. Estamos como se dice en fútbol, con la flecha para arriba".

Partido contra el Tenerife. La primera prueba de la pretemporada para el Mensajero es de altura. Será este sábado a puerta cerrada, a las 11:00, ante el CD Tenerife en la Ciudad Deportiva. "Lógicamente en una planificación no pondrías al rival más fuerte el primero, pero no nos queda otra. Es la fecha que nos ha marcado el Tenerife y sí que es un test muy bueno para medir a todos nuestros jugadores. A nivel colectivo no podremos mostrar mucho pero sí individualmente", apuntó ayer el entrenador Josu Uribe. Al mismo tiempo, expuso su plan para conseguir la permanencia una vez que comience la temporada en Segunda RFEF. "Hay equipos a los que si no ganas en pasión, ganas, ilusión y en propuesta táctica no podremos vencer. Seremos un grupo humilde, que quiera trabajar cada partido y dependerá de los chicos. La condición física y la cultura táctica es nuestro trabajo y luego ellos tienen que tener la pasión para hacer las cosas. Hemos hecho una mezcla de gente con experiencia y jóvenes para formar la plantilla y eso siempre me ha funcionado", finalizó Uribe.

El Mensajero conocerá hoy el calendario de su grupo, donde aparte del Atlético Paso y San Fernando como representación canaria, hay clubes históricos del país como por ejemplo el CD Numancia o el Badajoz. La competición dará comienzo el 2 de septiembre y el final de la temporada regular está previsto para el 4 y 5 de mayo. Luego, los playoffs.