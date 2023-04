Aco y la competición de su vida

“Llevaba tiempo trabajando para pasar de la barrera de los 300; y aunque veía que no llegaba y que me quedaba en 290 y largo, sabía que estaba preparado para hacer más”. Así recuerda Acorán Hernández los entrenos y competiciones de los últimos meses. Lo hace radiante y casi sin respiro para tratar de responder a todas las felicitaciones que le han llegado en las últimas horas.

Congratulaciones para reconocerle el que hasta ahora es el mayor éxito deportivo de su carrera: la plata en el Campeonato de Europa de halterofilia, dentro de la categoría de -67 kilos en una cita que se celebra estos días en Ereván, capital de Armenia. Un podio ganado a pulso, por el de Los Silos, con los 140 kilos que elevó en arrancada -y que le reportaron el bronce- y los 165 con los que pudo en dos tiempos. En total, 305 kilos. Reto, el de superar los 300, superado, con el premio de colgarse dos medallas y establecer tres nuevos récords de España.

Admite Acorán, que esta prueba de Armenia -donde este martes se lo pasaba en grande festejando las dos platas logradas por su compañero David Sánchez-, está siendo “una competición muy bien organizada". “De la mejores que he visto”, reconoce el de la Isla Baja sobre un aspecto que suele ser siempre el punto débil de los grandes eventos internacionales de su deporte. “Es un sitio idílico para levantar lo máximo. Eso se unió una muy buena preparación y que me sentía muy bien; aprovechamos el momento y salió”, explica Hernández sobre su actuación del lunes.

Con 305 kilos el tinerfeño se quedó a 15 de Gor Sahakyan, un halterófilo local de solo 19 años y que casi emergió de la nada para irse hasta los 320 kilos (145+175). “Antes de venir ya habíamos analizado a todo el mundo, y Sahakyan podía encontrarse entre los favoritos pero no pensaba que estuviera tan fuerte”, explica Hernández, que enseguida entendió que debía focalizar la luchar por la plata.

“Ya en la zona de calentamiento nos dimos cuenta de que el oro iba a estar imposible, por lo que nos centramos en tratar de construir un total olímpico lo más abultado posible... y al final logramos la segunda plaza”, relata Acorán, henchido por su éxito continental y con el propósito grabado a fuego de “seguir mejorando” sus nuevas marcas.

Todavía de resaca emocional, Acorán no suelta el móvil para tratar de “contestar, poco a poco" a todo el mundo que le está felicitando. “Es impresionante e incluso da hasta algo de miedo saber que llegas a tantas personas cuando haces un deporte minoritario”, relata sobre apoyos procedentes, por ejemplo, de otros deportistas como Lydia Valentín y Carolina Marín. “Me quedo con los que siempre están conmigo y agradezco a todo el mundo que me apoye y valore lo que hacemos. No pensaba que fuera tanto”, añadió sobre cómo se vive en la nube en la que todavía se encuentra.

Una plata europea que da aún más alas a Acorán para tratar de abrir la puerta de los Juegos Olímpicos de 2024. “Estoy en una categoría que no es olímpica, pero tendremos que pensar en la estrategia a tomar; ya se verá lo que hacemos”, explica Hernández. “Tenemos un plan, lo vamos a intentar y esperemos que salga”, dice luego de una forma más directa.

Como también lo seguirá intentando otra tinerfeña, Atenery Hernández, que el fin de semana firmó una notable competición continental dentro de los 49 kilos, su nuevo peso con el que tratará de conseguir el pasaporte para la gran cita de la capital gala. Y es que pese a competir en el grupo B, la lagunera acabó en la séptima plaza gracias a los 74 kilos que levantó en arrancada y los 92 en dos tiempos para un total olímpico de 176.