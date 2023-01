El Tenerife Libby's busca la sorpresa ante el poderoso Stuttgart

El Tenerife Libby's va en serio. Esta tarde, a partir de las 19:00 horas y en su templo del Santiago Martín, recibe la visita del Allianz MTV Stuttgart alemán en el marco de la celebración de la tercera jornada de la CEV Champions League, un encuentro en el que las tinerfeñas quieren dar la sorpresa ante un equipo potente donde los haya y que en la actualidad no conoce la derrota en el Grupo D de esta competición.

A pesar de ello, las blanquiazules anhelan conseguir su primera victoria en la fase de grupos a pesar de las dificultades que entraña tal hazaña, ya que las teutonas, las actuales campeonas de su liga, se han convertido en un grupo muy solvente que ya ha vencido al LKS Lodz polaco y el Fenerbahce turco. Precisamente, está enrolada en el Stuttgart la internacional española María Segura.

Aún con todo, a las jugadoras que dirige Juan Diego García no les gusta perder ni a las canicas y se marcan el objetivo de ponerle las cosas muy complicadas al líder europeo. Orgullo tienen de sobra para poder dar un sorpresa y, sobre todo, para hacer olvidar la derrota que sufrió este fin de semana ante el Hidramar Gran Canaria (3-1), rompiendo de esta manera su racha de diez victorias consecutivas.

Ante un equipo como el Allianz MTV Stuttgart, las tinerfeñas han insistido durante la semana el reforzar los conceptos del saque, una de las armas ofensivas principales del equipo, y el bloqueo, las armas que le han dado resultados tan positivos durante los últimos años. Además, Juan Diego ha apostado por imprimir mucha más velocidad al juego, lo que le permitirá competir contra los equipos de las características del alemán.

Enfrente tendrán al peligroso ataque comandado por Krystal Rivers, Laura Kunzler, Eline Timmerman o Alexandria Lee, y a las que se le puede sumar María Segura o la astucia de Britt Bongaerts. Argumentos suficientes como para estar concentradas en la recepción y en el bloqueo. Con ello se le multiplicarán las tareas a Meg Wolowicz y Daysa LEE Simone Alexandria mientras que María Segura se lo pondrá muy complicado, sobre todo cuando ya el Haris no cuenta con los servicios de Avie Niece.

El técnico andaluz tendrá a su disposición contra las alemanas a toda su plantilla, aunque la norteamericana Brooke Kanas no podrá debutar en la Champions en este encuentro. Precisamente, la jugadora viene a ocupar el puesto que dejó su compatriota Avie Niece, que el pasado día 25 de diciembre pidió abandonar la disciplina tinerfeña exclusivamente por motivos personales que le han hecho pensar, incluso, en la retirada definitiva de la competición profesional.

No cabe duda de que esta baja a mitad de temporada ha hecho un roto a la estructura deportiva del Tenerife Libby's, ya que Avie era una de las jugadoras más destacadas no solo del equipo, sino de la competición nacional y uno de los baluartes ofensivos en la competición continental. “Era una jugadora importante y que destacaba en las estadísticas personales en su posición y su aportación a nuestro equipo era fundamental. Esperemos que la llegada de Brooke Kanas la supla con creces. El listón está alto, pero esperemos que se pueda incorporar cuanto antes y que sea un plus para nuestro equipo”, explicó David Martín que añadió que en ningún caso estará esta tarde ante el Stuttgart.

Precisamente, sobre el rival recordó que “es el campeón alemán y que jugó la final de la CEV Cup de la temporada pasada. Ellas batieron al Fenerbahce (3-2), por lo tanto están siendo posiblemente el equipo revelación de la CEV Champions League”.

"El voleibol alemán ha crecido muchísimo en su liga y se está viendo que el Stuttgart está siendo el protagonista de la competición allí”.

Sobre su equipo, el presidente del Haris espera que “pueda subir de exigencia y que podamos hacerle frente. Nosotros dentro de la Champions, mostramos un buen nivel de juego contra el Fenerbahce y contra el Lodz polaco estuvimos cerca en los primeros compases del encuentro. Esperemos que el partido contra el Stuttgard pueda ser un punto de inflexión para volver a recuperar nuestras señas de identidad”.