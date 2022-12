El excelente rendimiento exhibido por Thaís en las últimas campañas trajo consigo la llamada de la selección absoluta de Brasil. Disputó con el combinado nacional recientemente encuentros ante Hungría en abril y contra Dinamarca en junio. Su debut oficial tiene como fecha septiembre de 2021, con victoria ante Argentina (3-1). Ferreira destaca por su buen manejo de balón con pierna diestra, así como una salida limpia desde zona defensiva y un preciso golpeo desde media y larga distancia, especialmente en jugadas a balón parado. Expeditiva y contundente en defensa, también posee un poderoso juego aéreo y goza de buen olfato de gol. Una llegada en la que el club pone mucha ilusión y confía en que con ella mejore el nivel defensivo.

La deportista brasileña ya habla en clave blanquiazul. «Es un gran logro en mi carrera formar parte de este gran equipo y, sin duda, se trata de una oportunidad que no podía dejar pasar. Ya estoy concentrada en dar el máximo de mí para contribuir en la consecución de los objetivos del club y estoy preparada para ayudar en todo lo que necesite el equipo. Es un reto que afronto con mucha ilusión y actitud positiva, tengo muchas ganas de comenzar a trabajar con mis compañeras”, manifestó Ferreira para los medios oficiales del club.

Al mismo tiempo, el presidente del Egatesa, Sergio Batista, afirma que están «muy contentos con el fichaje de Thaís». «Desde el primer momento se mostró muy comprometida e identificada con nuestro proyecto, y estamos convencidos de que viene para sumar y dar un plus a la plantilla. Su experiencia y calidad nos ayudará a lograr el objetivo marcado», explico el dirigente. Toda ayuda será bienvenida, tras un inicio irregular, en el objetivo de lograr la permanencia.

Seis puntos perdidos en el alargue

La UD Granadilla está cogiendo la mala costumbre de dejarse puntos en el alargue. Ya van seis. Contra el Sporting Huelva llegó a estar 0-2, pero primero en el minuto 93 y luego en el 96, el cuadro andaluz hizo dos tantos y empató. En la jornada cinco el Egatesa estaba muy cerca de conseguir un meritorio triunfo en casa del subcampeón, la Real Sociedad. Sin embargo, en el 96, el gol de Sarriegi igualó el duelo. Un empate que no se vio del todo mal porque la situación clasificatoria no apretaba. No aprendió la lección. Contra el Sevilla (2-2) Gabarro en el 91 completó la misión de empatar. La autoridad de Thaís debe subir la firmeza en la zaga.