Sigue sin caer en competición doméstica y se acerca a ser cabeza de serie en la venidera Copa de la Reina. El Tenerife Libby’s La Laguna se impuso ayer sábado al Sant Cugat, un equipo que se lo puso muy difícil en los tres primeros sets, pero que acabó cediendo en el último. Avie Niece, Meg Wolowicz y Julie Lengweiler fueron las mejores aliadas de una Patricia Aranda que volvió a rendir a las mil maravillas. Hoy la expedición insular pondrá rumbo a tierras turcas, donde se verá las caras el martes con el Fenerbahce (15:30 horas).

Bloqueando alto y no dando opción al Sant Cugat para que, a través de Anna Newsome, no pensara. Así empezó el partido para el Tenerife Libby’s, que con varios puntos directos de Belly, puso contra las cuerdas al conjunto catalán (8-13). No obstante, el Sant Cugat no bajó los brazos y, a través de Mavrommatis, recortó distancias (11-14).

El primer set avanzaba con resultado favorable a las leonas, que sabían frenar a las rojinegras con buenos ataques a la espalda; ahí, Wolowicz y Niece despuntaban y le daban el set a su equipo (17-25).

En el segundo todo cambió por el trabajo de Berbel y Brun, aunque con Belly al servicio el partido se igualaba (14-14). Pero el Sant Cugat quería más y se adueñó del duelo tras cargar su saque en zona 5 y atacar por 2, determinante para igualar el choque (25-22, 1-1).

No quería sorpresas el Tenerife Libby’s, y bajo la defensa de Llabrés y la dirección de Aranda, creció muchísimo (4-10), y ni los tiempos muertos de Rafael Ruiz pudieron variar el marcador que se iba incrementado hasta llegar al 16-25 (1-2).

En el último acto las de Juan Diego García apretaron más el acelerador. El equipo se veía grande y a través de un juego coral –en donde destacaban en el bloqueo y en el ataque Wolowicz y Niece– evitaron cualquier tipo de rebelión de las jugadoras barcelonesas (15-25, 1-3).