Sorpresas. Ese término es el que mejor podría definir la II Travesía a Nado La Gomera. Primero, por el cambio en las corrientes marinas que neutralizaban las brazadas de las distancias de 5 y 10 kilómetros; segundo, por el recital que ofrecieron, en medio de la tempestad nadadores como María Brito (en 2.500 metros), Domingo Álvarez (5.000) y Abián Reino (10.000). Las retiradas fueron cuantiosas, lo que, paralelamente, revaloriza a los finisher que tocaron arena en la playa de San Sebastián. Los 130 inscritos tomaron parte desde la playa de San Sebastián. Con representación de todas las islas del Archipiélago, la nota más llamativa la protagonizaron nueve amigos venidos desde la península y París. Los nadadores, tras conocerse en la prueba de cabecera de Marruecos en 2019, han acudido a diferentes citas. Tras pasar por Ceuta hace escasas semanas, se atrevieron con la que, a posteriori, consideraron como la cita «más exigente» a la que se han enfrentado, relató a este diario Toni, valenciano que no logró convertirse en finisher.

Los abandonos fueron cuantiosos y es que la corriente en la ida sorprendió a unos participantes que llegaron a dar brazadas cifradas en 5.500 metros cuando aún les restaba un kilómetro para llegar a la baliza de viraje (en el caso de la 10k). No obstante, deportistas como el grancanario Abián Reino siguieron su ruta y buscaron en el costeo el mejor propulsor para pasar lo que para muchos fue una barrera infranqueable, los 5.000 de El Cabrito. Al final, el del Metropole, que le dedicó el triunfo al difunto Carmelo Santana, se impuso con 2.49:25. Por detrás dejó a Carlos Siverio y Jorge Lorenzo. Martín Julio Suárez, principal favorito, fue cuarto de una 10.000 en la que sólo llegaron a meta cinco de 29 inscritos. «Fue muy, muy compicada. En un momento noté que no avanzaba y me fijé en aquellos nadadores locales que me adelantaban; iban pegados a la costa. Al final, el desarrollo cambió y me encontré mucho más cómodo a la vuelta. La organización me avisó que podía suspenderse; no obstante, seguí hasta El Cabrito y pude llegar hasta la baliza que determinaba el viraje. Carmelo Santana me dio fuerzas desde el cielo para llegar a meta», dijo emocionado Reino.

En la distancia media, que unía San Sebastián y La Guancha y que computaba para las clasificaciones de las copas canarias Travesías a Nado y Aguas Abiertas, destacó la solvencia con la que se impusieron tres nombres propios: Domingo Álvarez (1.08:23), José Antonio Herrera (1.14:34) y Libertad Ramos (1.14:56). En féminas, Belén Díaz (2.11:46), Teresa Pérez (2.12:35) y Sonia Cólogan (2.18:34) dominaron con brazadas de hierro. En féminas, se echó en falta la irrupción de una Ainhoa Santana a la que le jugó una mala pasada la respiración y acabó tragando un buche de agua que la dejó fuera de combate. La cara, para la joven palmera María Brito, que arrasó con unos notables ciclos finales. La promesa del Club de Tenis Valle de Aridane fue de menos a más hasta El Machal. En el regreso, y según reconoció a EL DÍA, guardó «fuerzas para atacar en los últimos metros». Las condiciones meteorológicas y las numerosas sorpresas registradas en el circuito que organiza Ocio y Salud, dejan todo abierto para la última cita del calendario. Mazo dictará sentencia.