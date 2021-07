La UD Granadilla Tenerife anunció ayer las renovaciones de cuatro jugadoras que se han convertido en símbolos del equipo. Se trata de María José Pérez, Pili González, Silvia Doblado y Ana González. Todas tienen la presencia garantizada en la plantilla con vistas a la temporada 2021/2022.

Las tinerfeñas María José, Pili y Ana y la grancanaria Silvia han formado parte del club desde su nacimiento, de manera que fueron protagonistas del ascenso a Primera y su consolidación en una categoría que ahora pasará a ser profesional. Tal como expuso el club ayer en una nota de prensa, también pondrán el acento canario la capitana Raquel Peña ‘Pisco’ y las canteranas Natalia Ramos y Paola Hernández.

María José Pérez.

Se encamina hacia su octava temporada en la UDG Tenerife, club al que llegó coincidiendo con su fundación para destacar como una de las máximas goleadoras en varias campañas. Tan valiosa ha sido su aportación, que llegó a ser internacional absoluta en el año 2016. “Este equipo me lo ha dado todo. Vestir sus colores es un orgullo y no hay nada que me haga más feliz que continuar compitiendo en un club que cada año demuestra su imparable recorrido”, manifestó Pérez.

Silvia Doblado.

Fichada en 2013, ha visto crecer al club desde su nacimiento. Ahora es una de las jugadoras nacionales con mayor recorrido en Primera. Ya son más de 150 partidos los que ha disputado. Y va por su noveno curso en la UDG Tenerife. «Es una alegría ver que en el club se sigue contando con canarias. El vínculo que se ha formado estos años es muy fuerte, estoy encantada de continuar en el equipo”, declaró Silvia.

Pili González.

La guardameta tinerfeña cumplirá su séptima temporada en un club con el que vivió el ascenso a Primera en 2015. “Me encanta formar parte de la familia que se ha formado. Es un orgullo que sigan contando conmigo. La ilusión por seguir ayudando al club a crecer ha hecho más fácil la decisión de continuar”, aseguró.

Ana González.

También llegó al club desde su fundación. Su papel fue crucial en la campaña del ascenso. De hecho, fue una de las goleadoras en la final ante el Betis. La granadillera puede afirmar, por doble motivo, que está en su casa. “Este es mi club. Me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera División y me siento muy afortunada de poder seguir representando a Canarias por todo el territorio nacional”, dijo.