Nía sorprende a sus seguidores: esta es la colaboración que ha hecho llorar a la cantante canaria

Una reel publicado este viernes por la cantante Nía Correia ha sorprendido a sus seguidores: la canaria se mostraba llorando y sin ser capaz de mencionar una sola palabra. Con esta emoción imposible de contener, la artista anunciaba la última colaboración con la que ha cumplido un sueño.

Y es que la flamante ganadora de Operación Triunfo 2020 ha publicado este mismo sábado una versión de la archiconocida 'Lágrimas Negras' con Celia Cruz. "He sacado una canción con la reina de la salsa", decía esta mañana la joven para dar a conocer el resultado de esta obra de arte y tecnología.

Se trata de un tema incorporado ahora a su último trabajo discográfico, Palo Santo, en el que se han unido las voces digitalmente las voces de Nía y de Celia Cruz, fallecida en 2003, y que ya está disponible en todas las plataformas.

Desde que saltara a la fama dentro del talent show más importante de la televisión, la canaria ha evidenciado su devoción por la "música latina". En el programa, de hecho, tuvo la ocasión de interpretar algunos temas de salsa e incluso de la propia cantante cubana, como Quimbara.

Tras ganar en OT, la artista ha seguido defendiendo su preferencia por ese estilo y es el eje central de Palo Santo. Por eso no es de extrañar que la publicación de este dueto con Celia Cruz le llevara a las lágrimas.

"Llevo toda mi vida escuchando su música, un día me llega la maqueta y escucho mi voz con Celia pues claro imagínate la llorera", explica la cantante en su Instagram con algunos clips de video: el primero, de su reacción al escuchar esta versión de 'Lágrimas Negras', varias de sus canciones salseras y el último un video que se ha hecho viral recientemente de la cantante Cubana tras recoger un Grammy.

"Se me presenta la oportunidad de poder tener una canción con ella, la reina de la salsa, en mi primer disco y yo claro, me quiero morir de la felicidad", añade la joven antes de emular el propio clip viral de Celia Cruz y cerrar su emotiva publicación con "me voy que tengo que cantar señores, los quiero mucho. Que viva la salsa".

Celia y Canarias

La vinculación de Celia Cruz y Canarias es evidente. La cantante cubana viajó en varias ocasiones al Archipiélago, no solo para ofrecer algunos conciertos o participar en los festivales más importantes de la época, como puede ser el Amanecer Latino en la playa de Las Teresitas, sino también realizó más de una visita de ocio o turismo.

Tuvo una extensa carrera plagada de éxitos en todo el mundo, pero uno de los momentos más relevantes de la trayectoria profesional de la cantante cubana, de entre los muchos de los que podía presumir, se produjo en Tenerife.

Con una actuación en el Carnaval de 1987, la reina de la salsa logró entrar en Libro Guinness de los Récords como el concierto al aire libre con más público hasta la fecha: más de 250.000 personas.