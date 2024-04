‘El Salto’, la película que Benito Zambrano rodó en La Laguna, llega este viernes a las salas de cine

El Salto, la película que Benito Zambrano rodó en La Laguna a finales de 2022, llega este viernes día 12 de abril a las salas de cine. Lo hará, además, con varios intérpretes canarios en su reparto. Entre ellos figura Norberto Trujillo, el actor tinerfeño al que se pudo ver también en Hierro. Interpreta a Rodrigo, el joven abogado del personaje protagonista, Ibrahim.

El intérprete recordó esta semana cómo fue el proceso de casting del que salió escogido y la sorpresa que se llevó cuando constató que el propio director, Benito Zambrano, había acudido a la prueba. «Normalmente los directores no acuden a estos casting así que fue una sorpresa, él hizo que todo fuera mucho más fácil. De hecho, al acabar, salimos del hotel donde se estaba haciendo la prueba y estuvimos hablando un rato sobre muchas cosas. Eso me hizo sentir que algo le había gustado, que no era una conversación sin más», explicó.

El Salto cuenta la historia de Ibrahim, que llegó a España desde Guinea Conakry y ahora tanto su vida como su familia están en Madrid. Detenido por la policía y deportado a su país de origen por carecer de permiso de residencia, su único objetivo pasa a ser regresar a España, donde su pareja está a punto de tener un hijo. Tras recorrer África, se instala en un campo de refugiados situado entre África y Europa. Allí conoce a Aminata, una chica decidida a saltar la valla y entrar en España. Sin embargo, se trata de una hazaña física que no todo el mundo es capaz de lograr.

Norberto Trujillo en su papel en la película. / El Día

La cinta se estrenó en la última edición del Festival de Málaga, donde consiguió el respaldo del público y de la crítica. Este viernes, además, está prevista una sesión especial en Multicines Tenerife con una charla previa en la que estará presente Trujillo y en la se espera, además, que haya «alguna sorpresa».

El personaje que interpreta Trujillo es madrileño y esa circunstancia le obligó a modular su acento, algo a lo que los actores canarios están acostumbrados. «Siempre complicado porque no es mi acento, pero es verdad que llevo tanto tiempo trabajando con un acento que no es el mío –que es lo que nos pasa a la mayoría de actores y actrices canarias– que al final nos acostumbramos y adquirimos cierta facilidad para hacerlo», detalló.

Para dar vida a un abogado especializado en temas de extranjería, Trujillo también se preocupó en investigar sobre la materia. «Aunque no había ningún diálogo que diera pie a una improvisación, sí que me gusta estar preparado lo máximo posible con cada uno de mis personajes. Quise aprender lo necesario para poder defender mi personaje en El Salto y saber de lo que está hablando».

Completan el reparto principal de esta cinta rodada principalmente en el municipio de La Laguna: Moussa Sylla, Edith Martínez Vall, Nansi Nsue, Mariola Fuentes, Mari Paz Sayago, Vicenta N’Dongo y Vicky Peña.

El tinerfeño destacó lo cómodo que ha sido para él trabajar a las órdenes de Zambrano. «Ha sido muy sencillo, muy fácil. Es de esos directores que son directores de actores. Hay muchísimos otros que simplemente llegan al set y tratan de explicarte paso por paso lo que tienes que hacer, tratándote casi como si fueras una marioneta. Eso es algo que yo como actor odio muchísimo. Y Benito te ofrece justo lo contrario», destacó.

Trujillo describe este proyecto como «un regalo» que le ha permitido acercarse aún más al drama de a migración. «Sí, porque he investigado más. En mi caso, tanto mi pareja como bastantes familiares trabajan de cerca sobre este tema y también he sido voluntario con Cruz Roja. Pero es cierto que no me había sentado a investigar».

Zambrano es uno de los directores más reconocidos del país y ha recibido importantes premios a lo largo de su carrera. Se hizo con el Goya a Mejor Dirección Novel y Mejor Guion por la película Solas en 2019. En 2021 recibió otra nominación a los Goya por su última cinta Pan de limón con semillas de amapola.

Hasta El Salto, había dirigido cinco largometrajes. Su película Habana Blues llegó a competir dentro de la sección Una cierta mirada en el Festival de Cine de Cannes. En 2010 dirigió La voz dormida, escogida para representar a España en los Óscar.