Pancho Céspedes elige Canarias para arrancar su última gira por España

El cantautor méxico-cubano Francisco (Pancho) Céspedes (Santa Clara, Cuba, 1957) elige Canarias para iniciar su última gira por España y que, tras recalar en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, lo llevará hasta Madrid y, a partir de ahí, a diferentes ciudades de la Península. De este modo, el músico elige por segundo año consecutivo el Archipiélago para ofrecer estos primeros espectáculos debido a su vínculo personal con las Islas y que ha celebrado durante la presentación de estos conciertos en un encuentro con los medios de comunicación en la Fundación México Canarias de La Laguna. Céspedes actuará el jueves 4 de abril en el Auditorio de los Jameos del Agua de Lanzarote y un día más tarde en el Auditorio de Antigua de Fuerteventura. Su pequeña gira por Canarias finalizará el domingo 7 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. A continuación viajará a Madrid para ofrecer un concierto, el martes 9 de abril, en el Teatro La Latina.

Así, a los lazos culturales que desde hace siglos han unido dos territorios como Canarias y México, se une, en el caso de Céspedes, también una relación personal puesto que su abuela era natural del municipio grancanario de Gáldar. El cantautor cubano con nacionalidad mexicana volverá a mostrar sobre el escenario su profundo vínculo con la música, una faceta a la que se entrega en cuerpo y alma desde hace décadas. Conocido por sus letras poéticas y su emotiva interpretación, el cantautor prometió brindar «una experiencia inolvidable» a los asistentes a sus próximos conciertos, en los que interpretará desde sus canciones más clásicas hasta sus últimas composiciones.

Durante este encuentro, Céspedes llamó a potenciar la música y el arte porque «cuanto menos cultura se tenga, más fácil eres de manipular» y explicó cómo se enfrenta a sus canciones de siempre después de tantos años sobre los escenarios. «Aunque cante la misma canción, siempre será diferente porque, si no la reinterpretara tras 54 años sobre los escenarios me aburriría», relató el cantante.

Cartel del concierto. / El Día

Más allá de la música, también abordó su faceta más personal y recordó que una de sus abuelas era canaria. En concreto, nació en Gáldar en 1888 y es la responsable de que él haya consagrado su vida a la música porque, «cuando uno escucha cantar tan bien, se contagia algo». Es por ello que no pudo evitar sacar a relucir los vínculos que existen entre Canarias y países hispanoamericanos, como México y Cuba, y afirmó que los canarios que emigraron a Cuba en los albores del siglo XX «nos hicieron mejores personas» y legaron la música rural, pues el punto guajiro y el campesino son similares.

Además, reivindicó «la parte emocional de los que nacemos en Cuba» porque, aunque no se considera patriota, nació en aquella isla. Además, precisó que no puede ser socialista porque, después de 36 años en Cuba «bajo un régimen opresivo, no tengo una buena experiencia». Fue por todo ello que decidió establecerse en México, donde lleva 32 años «gracias a Dios» aunque no sea creyente, precisó el cantante.

Por su parte, el mánager de Pancho Céspedes, Luis Medina Enciso, recordó que no es la primera vez que el cantautor elige Canarias para comenzar sus actuaciones en directo. «Es un orgullo estar y empezar aquí, como no podía ser de otra forma», reconoció. La presidenta de la Fundación México Canarias, María de los Ángeles Baca, manifestó la satisfacción que supone para este espacio tener la oportunidad de dar la bienvenida a un artista como Céspedes, lo que viene a confirmar que uno de sus objetivos fundamentales es fomentar y difundir la cultura en todas sus expresiones.