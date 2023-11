El artista canario Dactah Chando publica su décimo trabajo discográfico y celebra doce años en el mundo de la música. Camino es el título de esta nueva propuesta, que se presentará el viernes 24 de noviembre en la Fábrica La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las ocho de la tarde. Aunque todos los discos son importante para él, el artista se reconoce nervioso en esta ocasión por mostrar un trabajo tan redondo, que no solo supone un punto de inflexión en su carrera sino que además marca un antes y un después en su trayectoria personal. «Todo esto me suena a un nuevo ciclo, una época que se cierra y comienza algo nuevo», dice.

Camino es el título de este nuevo trabajo que está compuesto por doce temas y de los que ya se han presentado algunos sencillos. «Camino es un cierre de ciclo», sentencia el cantante, quien afronta ahora una nueva etapa. Dactah Chando regresa a sus orígenes musicales puesto que ha vuelto a grabar con el productor con el trabajó hace ahora doce años, en su primer trabajo musical. «Después de mucho tiempo hemos podido cuadrar agendas de nuevo y este proyecto nos ha permitido ahora comprobar lo mucho que hemos avanzado a lo largo de los años y cómo ha ido evolucionando la música y lo que hacemos», relata el canario, quien ha grabado desde Tenerife, mientras que el trabajo de producción se ha hecho desde Portugal, lo que pone de manifiesto una vez más lo mucho que ha evolucionado el sector en los últimos años y las bondades de los avances tecnológicos para este sector.

Ha sido «inevitable» que la evolución musical se perciba en este nuevo trabajo de Dactah Chando y asegura que «yo mismo me doy cuenta de todo lo que he cambiado». «No soy la misma persona y no siento lo mismo que sentía hace tiempo, y todo eso se refleja en las canciones», explica el cantante quien define estas composiciones como «testimonios de la persona que soy en el momento en el que las he creado» y por eso añade que «me gusta escuchar mis propias canciones años después para ver la persona que era cuando inicié ese proceso de creación, porque así puedo redescubrir lo que estaba pensando en ese momento». Así, echando la vista atrás, afirma que «soy una persona más libre en el sentido artístico y creativo, incluso también a nivel de expectativas» y añade que en esta ocasión «he sido libre a la hora de hacer todas estas canciones, de elegir el sonido y, sobre todo, las temáticas». En este sentido, el cantante afirma que hace años «era más militante y escribía canciones con mayor contenido social, pero ahora apuesto más por el sentimiento y mostrar mi punto de vista personal, de cómo me siento. Antes quería cambiar el mundo y ahora tan solo quiero mostrar cómo me siento con mis canciones».

Dactah Chando invita a su público a sumergirse en las canciones de Camino, un álbum hecho «con mucho cariño» y que ha surgido de las ganas de cantante de «trasmitir mis sentimientos y emociones desde un punto de vista muy personal y profundo, más de lo que he venido haciendo en los últimos años». Además, define este nuevo trabajo como «una apuesta innovadora y sorprendente» que presenta una mezcla musical y cultural que hace que el oyente inicie un viaje desde Canarias a Portugal y que cuenta con una gran variedad sonora porque «hemos hecho un potaje inmenso de culturas, con una muestra de la gran paleta musical que existe a lo largo de todo el planeta». «Vale la pena sentarse y escucharlo», concluye.