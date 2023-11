La Sala Bronzo, situada en la calle Núñez de la Peña, acoge hasta este viernes, día 10 de noviembre, la muestra con la que los diseñadores Lars Amundsen y Matthias Beck celebran los diez años de Tipos en su tinta. Se trata de la exposición Printopia. La llegada de los diseñadores a este espacio, especializado en fundición, ha resultado todo un reto: pasar de las dos a las tres dimensiones. El proyecto no solo es un repaso por su actividad como amantes de la tipografía sino que aporta nuevas visiones sobre su trabajo.

"Llevamos diez años con el proyecto Tipos en su tinta, empezamos en 2013", recordó Beck. "Sabíamos que queríamos hacer algo especial para este año y de casualidad se ofreció la posibilidad de hacer la exposición aquí en el Espacio Bronzo. Hay una parte que está especialmente preparada para la ocasión y, por otro lado, queríamos hacer algo especial por estos diez años y hemos creado un disco de vinilo", añadió.

Ese disco, del cual se puede ver un ejemplar y disfrutar de su contenido en la muestra, ha sido creado con una edición totalmente limitada a 100 piezas. El sonido del taller donde trabajan los diseñadores se suma en este vinilo a la música creada por Ernst Surberg. "Está especializado en música contemporánea", precisó Beck.

Este vinilo tan especial lleva por nombre Printopia, al igual que la muestra. "La portada está creada en nuestro taller e impresa con la técnica de impresión tipográfica. Como se puede ver, los elementos que hemos empleado vienen de otro sitio, no son de nuestro taller, son recicladas. Por ejemplo, hay un disco duro. La idea que queremos transmitir es que son piezas han sido usadas hace bien poco y ya no sirven, se ha han quedado obsoletas", detalló Amundsen. "Estas piezas ya no sirven para lo que fueron creadas pero nosotros, subiéndolas a la altura tipográfica, podemos volver a usarlas para crear", añadió Beck.

Printopia nace de un juego de palabras con el término utopía. Los creadores hablan así de las posibilidades que este tipo de técnicas, derivadas de la impresión tradicional, siguen aportando en el ámbito de la creación. "Creemos que siguen aportando mucho y las usamos para lanzar mensajes sobre la sociedad y hablar sobre los problemas actuales". "Ahora, estas técnicas están entrando en la categoría de las artes gráficas. Cuando una técnica se queda atrás es cuanto los artistas y los creativos pueden tener acceso a ese material", explicaron.

La exposición reúne piezas antiguas, como unas impresiones florales hechas a base de ornamentos tipográficos, y otras actuales que asumen ese reto de traspasar las dos dimensiones y adquirir volumen, como conceptuales torres de Babel. "Usamos esos ornamentos tipográficos, que se utilizaron en su momento para embellecer las páginas, de otra manera. Se convierten en otro tipo de pieza, las rescatamos y construimos esta suerte de pirámides que se transforman luego en un molde con el que fundirlos y conservarlos".

Tanto Beck como Amundsen agradecen el reto lanzado desde Bronzo, que les ha permitido abrir nuevos caminos en su trabajo. "Fue un desafío crear piezas en tres dimensiones y nos ha abierto nuevas puertas que explorar".