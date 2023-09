La capital tinerfeña vive un fin de semana dedicado al séptimo arte de la mano del Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica. Las jornadas Codirigir con lo real arrancaron este viernes día 15 con la proyección de la película Niñato, de Adrián Orr, en el Espacio Cultural de CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la cuarta edición de este programa formativo que, tal y como avanzaron desde la organización, se centra «en el papel de la realidad en la creación de nuevos lenguajes e historias de cine que se realizan justo en los límites entre la ficción y el documental».

Durante la jornada de este sábado, la directora Elena López Riera mantendrá un encuentro con los asistentes titulado Volver a casa para filmar y que se desarrollará entre las 11:00 y las 14:00 horas. Por la tarde, a partir de las 20:00 horas, se podrá disfrutar de su película y, a continuación, de un coloquio moderado por la realizadora María Abenia.

Además, entre una y otra actividad, entre las 17:30 y las 19:00 horas, el productor Jairo López moderará la mesa redonda titulada Creando desde lo cotidiano: Nuevas narratuvas canarias en el cine y la literatura. Participarán en este encuentro los directores David Pantaleón y Omar Razzak y la escritora Aida González Rossi.

López Riera, que visita Tenerife por primera vez de la mano del encuentro que dirige el cineasta y productor canario José Alayón, explicó esta semana cómo la decisión de rodar su primer largometraje llegó «como parte de un proceso natural» que sucede después de filmar los cortos Pueblo (2015) y Los que desean (2018).

López Riera es doctora en Comunicación audiovisual, cineasta, programadora y docente. Sus trabajos han sido expuestos en festivales como Cannes, Toronto, Locarno, San Sebastián, Cinéma du réel, Vila do Conde, Hiroshima, Fidocs, Cali o Rekjiavik, y en centros de arte como el PS1 MOMA de Nueva York. Los que desean, por ejemplo, fue distinguido con el Pardino de oro de Locarno, el gran premio de Zinebi y Vila do Conde y también estuvo nominado en los European Film Awards.

El agua, historia que se desarrolla en su ciudad natal, Orihuela, se enmarca durante un verano. «Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que atraviesa un pequeño pueblo del sureste de España donde una vieja creencia popular reserva para algunas mujeres el destino de desaparecer en la inundación porque tienen el agua dentro».

Una de las curiosidades de la cinta es el proceso de selección de casting. «Quería a alguien que fuera de allí y no es fácil conseguir a una actriz de 17 años», recordó. Por ese motivo, y de la mano de Cendrine Lapuyade, organizaron un casting para buscar a la protagonista en el que hallaron a la debutante Luna Pamiés. «El proceso fue largo, como con cualquier película pero con gente que tiene ganas de trabajar y mucho amor por lo que hace, resulta más fácil», dijo. «Muchas veces se piensa lo contrario pero una película no es solo del director y me gusta recordarlo», añadió.

Además, da la casualidad de que durante los trabajos de filmación contó con la colaboración, como ayudante de redacción, de Adrián Orr, que ayer estuvo también en el encuentro santacrucero. «Creo que pertenecemos a una generación en la que cada vez trabajamos más de esta forma y vemos las películas como algo colectivo», celebró.

La proyección de las películas está abierta al público general, que puede comprar la entrada a un precio de tres euros.