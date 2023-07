«Maña» en el español de Canarias tiene la especificidad de nombrar a cada una de las técnicas o jeitos de la lucha canaria y se asocia a la idea de habilidad y destreza. Pero también se emplea para referirse a una ‘manera o modo de hacer algo’ (que coincide con una de las acepciones en desuso que registra el DRAE) o ‘hábito o costumbre’ que el Diccionario de Americanismos documenta en algunas zonas del Caribe como: «mala maña», ‘mal hábito, mala costumbre’. [Este es también el valor que parece darle Galdós en Fortunata y Jacinta: «El niño inocente no es responsable de las culpas del padre; pero hereda las malas mañas» (…) «¡Oh!, yo le conozco bien las mañas: me las sé de memoria». En el mismo sentido, Correas en su Vocabulario recoge esta otra versión del proverbio «dime con quién andas y te diré quién eres» y que dice: «dime con quien vas, decirte he que mañas has»]. De manera que se puede emplear la expresión «malas mañas» para referirse a los malos hábitos o a las malas costumbres que observa un individuo o también sus malas maneras; o bien, «mañas» que, sin el calificativo, tiene un sentido ponderativo cuando del contexto se deduce una conducta apropiada, correcta o conforme a las normas de convivencia socialmente aceptadas como tales. «Maña» viene probablemente de mania, ‘habilidad manual’, voz compuesta por la raíz manu (’mano’, como manipular, manejar) y el sufijo «ia» que implica cualidad, de lo que deriva amañado o malamañado. [«Malamañado», en el español hablado en las islas, se emplea para referirse a la persona de mal carácter o de difícil trato, que tiene malas mañas, lo que supondría un concepto opuesto al contenido en la frase de referencia].

«Nunca las mañas pierdas» invita con entusiasmo y gracia a conservar esa buena actitud para que se siga repitiendo en el futuro. Se trata de una frase proverbial que se emplea a modo de despedida festiva e informal o de agradecimiento dirigida a algún conocido cuando este lleva a cabo una acción loable o da muestras de generosidad, como hacer un regalo, una visita inesperada o cualquier otro servicio o gentileza inusual, lo que, de sólito, es motivo de agradable sorpresa. Es usual entre sujetos que mantienen una estrecha relación de confianza, como pueden ser familiares, vecinos o amigos. Por lo general, se emplea el verbo «perder» en segunda persona del singular (tú, en lugar del usted: «pierdas»), lo que denota precisamente confidencia entre hablantes y permite el uso de la frase en tono irónico y socarrón del que se puede percibir un velado reproche precisamente por la ausencia de esta conducta en el pasado. Se emplea habitualmente, como hemos dicho, al agradecer el presente recibido o el favor o liberalidad con que nos sorprende nuestro interlocutor: «¡Hombre!, muchas gracias por la visita»; añadiéndose con donaire en el momento de la despedida: «y que nunca las mañas pierdas». Con lo que se transmite gratitud y satisfacción por la gentileza e implícitamente se expresa el deseo de que la acción provechosa se vuelva a repetir con mayor frecuencia, que sería lo mismo que decir: «no pierdas la costumbre».