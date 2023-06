Cuando tan solo tenía un año y medio, Katie James abandonó su Irlanda natal con sus padres para trasladarse a Latinoamérica. En el viaje, pasó una pequeña temporada en Canarias, una parada de la que ella no se acuerda pero de la que ahora seguro que se despertarán recuerdos con su regreso al Archipiélago. La compositora, guitarrista y cantante llega el jueves 15 junio, a las 17:00 horas, al Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el sábado 17, a las 11:00 horas, al antiguo Convento de Santa Domingo de La Laguna para ofrecer la clase magistral Un acercamiento a la música andina colombiana. "Para mí es interesante volver a ese lugar en el que estuve antes de poder almacenar recuerdos. Siento una emoción especial por este viaje", expresa la artista, quien invita a todos los interesados en la música, tengan o no formación, a acudir a las dos citas que tiene programadas en las Islas.

Conocer diferentes ritmos de la zona andina colombiana y su aplicación a nivel vocal y acompañada de la guitarra. Ese será el tema central de la actividad de James, quien también compartirá su experiencia y su enfoque personal como intérprete y compositora de canciones en ritmos de esta zona. Katie James se encuentra de gira por Europa tras lanzar su nuevo álbum Versos para no olvidar, con una decena de temas de diversos autores donde se puede disfrutar de los cinco ritmos de la zona andina colombiana: bambuco, pasillo, guabina, danza y vals. "Siento que cada vez estoy más fascinada con este género", reflexiona la intérprete, quien llega a Europa acompañada de su inseparable guitarra.

"La guitarra es uno de los instrumentos que forman parte del formato tradicional de esta música y a los que se une el timple y la bandola", explica James. A lo largo de su formación y su carrera musical ha tocado también el violín y el piano pero es la guitarra el instrumento que siempre la ha acompañado. "Me da cierta independencia porque, aunque en Colombia tengo mi banda, si quiero irme sola a Europa a presentar mi nueva música, puedo hacerlo únicamente con mi guitarra", reflexiona la colombiana.

Katie James es hija de madre inglesa y padre irlandés y nació en una pequeña isla de Irlanda pero sus primeros recuerdos son de las montañas colombianas. Estudió violín entre los tres y los nueve años y compone canciones desde que tenía 13. Así, aunque reconoce que tiene como cuenta pendiente sumergirse en los ritmos canarios, sí que conoce las influencias de la música latinoamericana. "El vals es un ritmo muy estructurado pero cuando llegó a Latinoamérica se empezó a mezclar con el sentir y las músicas africanas e indígenas y se transformó en otros acentos que hace que sean ritmos más picarescos o coquetones, y eso es algo que me gusta mucho de la música de mi región", explica James, quien destaca lo conectados que están los ritmos de todo el mundo.

Así, a lo largo de su carrera musical en sus canciones ha reunido diferentes sonidos del folclore colombiano y latinoamericano. Ha sido nominada en dos ocasiones a los Premios Nuestra Tierra y fue invitada por Carlos Vives a componer e interpretar junto a él la canción En la selva, que resultó galardonada como Mejor canción folclórica en los Premios Nuestra Tierra de 2023. Ahora, con la gira que se encuentra protagonizando por Europa reconoce que siente "mucha felicidad por poder compartir mi música por primera vez en España y en Francia. Siempre es emocionante abrir nuevas puertas, y esta es una que desde hace rato me estaba llamando". Afirma que seguramente "saldrá algo de música nueva de este viaje" porque ya está aprendiendo mucho con esta inmersión europea. "He estado una semana en un festival de guitarra en el sur de Francia, donde he aprendido cómo se acompañan ritmos argentinos como el tango con la guitarra. Solo llevo una semana en Europa y aún me queda mucho por descubrir", aventura la colombiana Katie James.