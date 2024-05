Clavijo espera que tras las elecciones catalanas el Gobierno de España deje su "parálisis"

El presidente del Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido que una vez celebradas las elecciones catalanas, el Gobierno de España abandone "su parálisis", apruebe los presupuestos del Estado y "afronte los problemas del resto del país".

"España no puede vivir pendiente de Cataluña"; no hay presupuestos del Estado "porque Cataluña no tuvo presupuestos", no hay agenda legislativa "porque Cataluña estaba en un proceso electoral, y ahora vienen las europeas", comentó Clavijo al ser preguntado por los resultados de las elecciones del domingo.

Añadió que confía en que "sea el momento de grandes acuerdos, que Cataluña tenga un gobierno cuanto antes y que el Gobierno de España saque los presupuestos y afronte los problemas del resto".

"Se nos puede ir 2024 y los asuntos importantes hay que resolverlos, no podemos parar un país por unas elecciones autonómicas", insistió.