Los Premios Anuaria reconocen el trabajo de tres alumnos de Bellas Artes de la ULL

Nicole Cecconi, Daniel García Ravelo y Laura Martínez Peinado son los tres graduados en Diseño por la Universidad de La Laguna (ULL) que han sido reconocidos en los Premios Anuaria por sus trabajos de Final de Grado presentados el pasado curso. Estos reconocimientos son los más destacados del país y reconocen la excelencia dentro del sector. Anualmente se entregan los Anuaria de Oro y las Selecciones Anuaria. Es en esta última categoría en la que han sido reconocidos los tres estudiantes de la ULL.

Nicole Cecconi es italiana pero lleva viviendo en Tenerife desde hace 22 años y en La Laguna fue donde estudió el grado de Diseño, que terminó el pasado mes de septiembre. En la actualidad, ultima los detalles para presentar su solicitud y cursar un máster de Diseño de Comunicación en Venecia. La joven ha sido premiada por su trabajo Equilibrio, un proyecto de concienciación sobre la crisis medioambiental actual y que muestra la preocupación de la propia estudiante por este tema. «Cada vez se notan más los efectos de nuestros errores en el planeta y debido a esa preocupación decidí crear una campaña gráfica al respecto», resume. Así, dio forma a un libro ilustrado y una serie de productos gráficos vinculados, como animaciones o cartelería.

«En el libro se expresan los problemas actuales y las posibles soluciones al respecto, y el proyecto tiene espíritu de continuidad porque se pueden realizar más libros con temas específicos», añade la joven quien ha aunado diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de los años de carrera para plasmarlos en este trabajo, como es el caso de la imagen corporativa o la animación e ilustración. Este proyecto obtuvo muy buena nota en la Facultad de Bellas Artes gracias también a que Cecconi fue capaz de presentar material físico.

Daniel García Ravelo es de Tenerife y estudió el grado de Diseño y ha ido reconocido en los Premios Anuaria gracias a su proyecto El gofio como tradición y proyección internacional, tutorizado por Bernardo Candela Sanjuán, a quien agradece la guía que le ha ofrecido. El joven centró su trabajo en este tema puesto que su familia siempre ha estado relacionada con este sector empresarial ya que son propietarios del molino de gofio La Salud, y el objetivo del joven era «darle el valor que merece el producto, así como al establecimiento, lo que sería todo un orgullo para mí», declara.

Este proyecto se ha centrado en el desarrollo de una estrategia de marketing para renovar la marca ya existente, lo que también le permitió poner en práctica diferentes conocimientos adquiridos durante la carrera. Además, destaca que, al conocer los procesos de este negocio, ha podido hacer un proyecto totalmente aplicable. Por eso, tras la buena nota obtenida en la carrera y el reconocimiento de los Premios Anuaria, García Ravelo tiene claro que continuará desarrollando este proyecto para aplicarlo al negocio de su familia: «Considero que esto no solo puede ayudar económicamente a este negocio sino que potencia la importancia del gofio, un producto tan destacado en nuestro entorno y que desgraciadamente se está perdiendo».

Laura María Martínez Peinado es sevillana pero estudió el grado de Diseño en la Universidad de La Laguna. Para finalizar sus estudios presentó el trabajo Donarte. Aplicación de hemodonación, con el que también fue reconocida en los Premios Anuaria. El objetivo de la joven al desarrollar esta propuesta era poner solución «a un problema nada hipotético», el da la falta de donaciones de sangre en Canarias. «A lo largo de mi vida, en mi entorno, he visto a mucha gente donar durante años, pero cuando llegué a Canarias me di cuenta de que el sistema que existe no es el más eficiente y por eso se me ocurrió proponer una solución al respecto», relata la joven, quien puso en práctica los conocimientos adquiridos en diseño web y experiencia de usuario.

Así, con su aplicación móvil se puede solicitar cita previa de manera automática y cancelarla en el caso necesario sin que sea necesario realizar ninguna llamada telefónica, que es uno de los mayores problemas que presenta el sistema actual, ya que no todo el mundo la cancela por lo engorroso de la acción lo que provoca que no queden citas libres pero que tampoco se aprovechen las horas que ya están cogidas. Todo ello con el objetivo de aumentar el número de donantes en Canarias gracias a que el acceso al sistema se facilita. Martínez Peinado realizó este trabajo en colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia por lo que se trata de un proyecto totalmente viable si decidieran ponerlo en marcha.