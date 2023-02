Muyaio, contra y con el algoritmo

Un proyecto que se llama Muyaio ya dice mucho sobre su concepto. Canario pero con sorna, porque en Canarias, como decía el productor Juacko, no decimos «muyaio», decimos «muchacho” (tampoco decimos «papas arrugás», pero ésa es otra historia). Ya desde sus tiempos en Supertrópica, Sergio Oramas practicaba la mezcla de humor y verbena con Canarias como protagonista. Con Muyaio y su disco Siete pecados tropicales se emancipó y dio un paso más: «Con Supertrópica todo era coña, no había mucho espacio para la reflexión y tampoco le dábamos demasiadas vueltas a las letras. Como Muyaio trato de que las canciones vayan sobre algo que me pase y que le pase también a otra gente. Ahí he encontrado el punto medio quizás, en un costumbrismo moderno y no tanto ya en un pintoresquismo subtropical».

Con el concepto claro, Muyaio presenta ahora un single, El Algoritmo, con un juego de palabras obvio y gracioso, algo de ritmo tiene el Algoritmo en una cumbia con toques indiepop. El lanzamiento plantea también una reflexión. «El Algoritmo es chungo porque te atrapa, te espía, te incomoda, te subestima, te apabulla, pero por otro lado lo sigues usando, escuchas el daily mix en Spotify y no paras de darle al dedo en el Instagram. Ese ritmo que tiene el algoritmo te gusta, pero sabes que en verdad no te conviene. No me podía quedar de otra manera la canción, tenía que tener ritmo». Esa reflexión sobre internet y la música es la otra parte del lanzamiento de Muyaio. Sergio Oramas es un extraño caso de profesionalización completa. No solo trabaja en la aplicación Pandora, un agregador musical basado en los gustos del oyente (eso nos lo dicen todos), sino que también su tesis doctoral analizaba la manera en que los músicos chiquitos pueden llegar a un gran público gracias a un algoritmo que suele primar lo masivo. Junto con el sigle, presenta la web http://algoderitmo.com, aún en desarrollo y donde se obsesiona con potenciar a valores musicales pocos conocidos; de nuevo una lucha contra el Algoritmo: «Los algoritmos se optimizan para mejorar unas métricas que benefician a las empresas, pero no tanto a las personas. Los algoritmos quieren mi tiempo, no hacerme mejor persona. En Pandora lucho para introducir pequeños cambios que ayuden a mejorar la recomendación de artistas con pocas reproducciones y tratar de que las recomendaciones sean más justas y diversas, pero no es fácil». La pelea desde dentro que le deja hueco para preparar un nuevo larga duración de Muyaio que tiene previsto para el verano. Nos cuenta que será «un conjunto de canciones que continúa un poco la línea costumbrista, tropicalista y digital trazada por el anterior disco, se va a llamar El Bailadero y espero que me ayude a seguir creciendo como músico, y a ver si esta vez los algoritmos me hacen un poquito más de caso».