«Las historias que contamos y la música que hacemos van dirigidas a las 8 islas»

Azul salió a la luz a finales del pasado 2022 pero llegó, eso sí, después de que hubiera pasado bastante tiempo desde el último trabajo del grupo, ¿cierto?

Hemos seguido actuando siempre pero disco, ciertamente, hacía mucho tiempo que no sacábamos.

¿Cuánto es «mucho»?

Pues veinte años casi. No somos un grupo al uso, de esos de presentar disco y hacer luego actuaciones. En general, lo que solemos hacer es sacar temas, tocarlos en directo y rodarlos. Luego ya los grabamos. Independientemente de que no trabajamos de la forma en la que trabaja todo el mundo, también es cierto que no vivimos de la música. Cada uno tiene su trabajo y le damos a la música el tiempito que nos cuadra. Casi todos son profesores y hace 30 años todos éramos jóvenes y nos comíamos el mundo pero ahora ya hay niños y obligaciones. Además, no hemos recibido atención por parte de las instituciones cuando hemos presentado algún proyecto. Grabar un disco de calidad, y entendemos que tiene que ser en un estudio de música aunque hoy en día se pueda grabar en casa, cuesta mucho dinero. Y no renunciamos a hacerlo así. Como no somos un grupo al uso disfrutamos de los conciertos en directo, tenemos muchos más temas de los que realmente hemos grabado y así lo hemos venido haciendo en estos últimos 20 años. No queremos grabar por grabar sino estar contentos con todos y cada uno de los temas. En otras ocasiones, por ejemplo, hemos grabado discos en los que luego no podemos llevar al directo todos los temas, sobre todos los que se complican en la grabación y tienen una serie de instrumentaciones que no se pueden llevar al escenario. En cambio, en este disco, Azul, al hacerlo con toda la calma, estamos tocándolo todo. Intentamos hacer un disco que se pueda llevar al directo.

Son once temas, imagino que de periodos distintos de la banda al corresponder al un espacio temporal tan amplio de trabajo en el grupo...

Bueno, de los diez últimos años. Para este disco, de hecho, tenemos seis temas terminados de grabar y no tocados nunca en directo. Son originales para el disco.

¿Hay una línea argumental en Azul?

No. Nos planteamos en su momento eso de grabar Blanco, Azul y Amarillo por tener un proyecto largo con tres discos en homenaje a Canarias. Lo que pasa es que no pensábamos que se nos fuera a alargar tanto en el tiempo, sinceramente.

Si tardan otros 20 años en sacar Amarillo...

(Risas) Bueno, ya lo tenemos casi y estamos trabajando en él. Tenemos temas y seguramente haremos lo mismo: los tocaremos antes en directo para irlos rodando. Ni siquiera solemos, por ejemplo, hacer vídeos. No somos un grupo al uso. Nuestro radio de acción, y es una filosofía que tenemos desde que empezamos a trabajar con el Centro de la Cultura Popular hace 30 años, es trabajar aquí en Canarias. Las historias que contamos, la música que hacemos y todo tiene relación con Canarias. Nuestro mensaje va dirigido a las ocho islas. Todo lo que venga de fuera siempre ha sido bienvenido pero tenemos clara la filosofía. Lo que pretendemos es poner nuestro granito de arena en la construcción de la nueva cultura popular canaria.

Pese a llevar casi 20 años sin presentar disco, Non Trubada nunca abandona los escenarios. Hay una fecha que está muy relacionada con el grupo: el Día de Reyes.

Esa fue una propuesta que le hicimos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por aquel entonces, hace 30 años. Había muchos conciertos en diferentes zonas de la ciudad durante las Navidades pero en Reyes la llegada a San Telmo se quedaba un poco coja. Le ofrecimos al Ayuntamiento hacer una producción anual para rellenar ese huequito y pasar a formar parte del programa de Navidad. Fue hace tres décadas. Tuvimos que suspenderlo, por cuestiones meteorológicas, dos años. Pero llevamos 27 años haciendo ese concierto.

¿Y en el resto de las Islas?

Hemos tocado en todas, sí. Tenerife es, casualmente, un lugar en el que hemos tocado mucho. Pero nos quedan sitios donde tocar a pensar de estos 30 años. No hemos tenido un parón sin tocar, eso es cierto. Hemos sido continuos, hemos estado siempre tocando pero en la historia de discos, que es lo que nos trae aquí hoy, no hemos sido muy prolíficos. Ni mucho menos.

¿Pero habrá nueva tirada de Azul?

Sí. Sacamos ahora una nueva tirada. La primera, según se puso a la venta, se vendió. Ahora estamos sacando la segunda para dentro de poco. Espero que la tengamos en breve. Además, estamos en las plataformas digitales. El que no lo pueda conseguirlo todavía puede escucharlo ahí.

¿Y el que quiera escucharles en directo? ¿Hay citas próximas?

He estado centrado en la promoción del disco. Desde que presentamos el disco hasta la fecha sí que hemos tenido bastantes actuaciones. Tendremos varias en festivales folk y en algún que otro pueblo o ciudad por sus fiestas. El futuro, te puedo decir, se presenta lindo en ese sentido.

Una cosa que caracteriza a Non Trubada es la capacidad para llenar el escenario y la presencia de muchísimos instrumentos.

Sí, lo hace más bonito todo. Cuando empezamos hace 30 años había muchos grupos que se dedicaban a trabajar la vía musical que nos une con Latinoamérica, muchos grupos que hacían boleros, rancheras, joropos, puntos cubanos y demás. Aquí estaba también Taburiente, con un éxito tremendo y que además ha sido parte de nuestra vida. Ellos ofrecían la música canaria con raíz africana. Había una tercera parte, la que nos une con Europa culturalmente: las polcas y los pasacalles que llegaron a Canarias a finales del siglo XIX en grandes buques mercantes, que son parte de nuestra música tradicional hoy. Pero esa parte parece que no estaba explorada y nos metimos por ahí, por la parte europea. Mantuvimos los instrumentos tradicionales nuestros como el timple, los tambores gomeros y herreños, chácaras y mucha percusión canaria. Pero también hay instrumentos como el violín y el acordeón, que forman también parte de nuestras parrandas tradicionales. A parte de eso y por ejemplo, más bien por abrir colores musicales, yo toco un instrumento que se llama bouzouki que los griegos dicen que es de Grecia y los turcos dicen que es de Turquía. En cualquier caso es un instrumento mediterráneo. Utilizamos también el arpa últimamente. Son instrumentos que no tienen relación con nuestra cultura tradicional pero que entendemos que enriquecen la sonoridad del grupo. Es la vía que nos une con Europa, además.

¿También hay colaboraciones en Azul? Es algo que también les distingue.

Si, nos gusta llenar los discos con amigos. Contamos con varias. El disco Blanco lo grabó Alberto Méndez, el naranja, un musicazo y mejor persona que está en Azul también. Luisa Machado nos prestó su voz para un grito africano y me sorprendió, y tengo que hablar muy bien de él, el timplista Althay Páez. Es majorero y está colocado en el pódium de los mejores timplistas de Canarias. También está Domingo Rodríguez El Colorao y Laura Vega, que es una músico tremenda de clásico. Nos hizo un arreglo para un tema sobre la isla de El Hierro.

¿Y sobre Amarillo, qué nos puede adelantar?

Que tenemos cositas ya. Después del tiempo que nos hemos dejado pasar con Azul, ya estamos pensando en sacar Amarillo dentro de poco.