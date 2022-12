Carlos Núñez: "Estoy preparado para empezar de nuevo, es como volver a ser joven"

"Por cada cosa nueva que hacía, recibía un zasca. Que colaboraba con los 'Chieftains', zasca; que grababa con músicos flamencos, zasca; al sacar los 'Amores libres', zasca; al meter una canción pop en Los 40 Principales, zasca... Ahora, todo eso cambió porque no hay que tener miedo a arriesgarse". El músico Carlos Núñez realiza esta reflexión a pocas horas de actuar en casa y a escasos días de llenar con su música el Palau de la Música de Barcelona y en enero en el Circo Price de Madrid como colofón de su gira.

Actuará en Vigo, una vez más, con las entradas agotadas.

Va a ser el concierto más esperado por nosotros de la gira de España porque tocar en casa es superespecial. Haremos un recorrido por las novedades de este año porque hubo muchas. Hace poco quitamos el disco de 25 aniversario de 'Irmandade das estrelas' con muchas colaboraciones nuevas. Estamos especialmente entusiasmados porque estrenaremos en Vigo 'Danza de espadas' que acabamos de lanzar en las plataformas digitales esta semana.

¿Quién le acompañará en el escenario?

El directo en Vigo será supersencillo. Tendremos a la campeona de Euskaherria de trikitixa, (un acordeón), Itsaso Elizagoien. También actuarán la violinista de Barcelona María Sánchez, Pancho Álvarez y mi hermano Xurxo Núñez.

Vamos a llevar la música de Celtic Beethoven a París en junio

Hacía tiempo que quería hacer algo que le guiñase el ojo al trap...

Sí, esta danza de espadas es la unión de dos energías. Desde hace muchos años yo quería grabar las danzas de espadas. Yo las conocí cuando tenía 13 o 14 años y las vi en los cancioneros de Castro Sampedro. Eran músicas que se salían del repertorio que conocíamos de la gaita. Eran músicas muy hipnóticas, mántricas, de repetición. Siempre las quise grabar pero estas cosas son de cocción lenta. Lo de la colaboración con el trap es una larga historia. Desde el segundo disco, “Los amores libres”, ya trabajamos con productores de música electrónica muy refinada como Afrocelt Sound System que colaboraban con Peter Gabriel. Ahora aparece el trap que lleva un tipo de beat que es el mismo que el de las danzas de espadas. Entonces, las estrellas se alinearon.

Pero, ¿qué simbología guarda esta nueva canción?

Lo que hice fue una selección de danzas de espadas de la zona (alrededores de Vigo y Pontevedra). Vienen de hace miles de años y desde la Edad Media van unidas a la música instrumental del gaitero. El arqueólogo Manuel Santos encontró similitudes entre las figuras geométricas de los petroglifos y las que se hacen en las danzas y se ven con un dron desde arriba. Tuve mucho apoyo de la gente de Marín para este videoclip -grabado con Trece Amarillo, los mismos que hicieron los últimos vídeos a Tanxugueiras- donde se ve su danza de espadas, que es colectiva. En él vemos también otro tipo de estas danzas con un bailarín de Redondela cuyo baile parece urbano.

En su último disco, ya tuvo una incursión con los sonidos de calle.

Yo llevaba años colaborando con jóvenes de Vigo, donde hay mucha energía creativa. Para el último disco, invité a varios colaboradores de Cé Tangana como Yagh0st, Royce Rolo y Danni Ble; pero justo este año conocí a un dj productor de 18 años que se llama Yung Enzo y decidimos colaborar.

Puede resultar curioso que usted busque inspiración en jóvenes.

Cuando yo comenzaba mi carrera musical aprendía y me inspiraba de los mayores, Milladoiro, Chieftains, de gente que tenía la edad de mis padres o mis abuelos. En cambio, ahora aprendo de los que tienen 20 años. Saben muchísimo de tecnología y la colaboración es muy fructífera.

Hablando de contribución, ¿tocará 'Solsticio' que firmó con Baiuca?

Sí, es una alborada portuguesa con la que hicimos música molecular. Baiuca desfragmentó el tema y en base a esas moléculas compuso de nuevo la alborada que yo había tocado. Tuvo muy buena recepción en Spotify. Estoy encantado. Sí, recorreré las colaboraciones de este año e incluso habrá una nueva versión de la cantiga número 4 de Martín Códax mezclando sonidos contemporáneos e instrumentos medievales.

¿Qué hacer con la marca celta?

Es importante volver a reivindicar la marca celta que tanto aportó a este país. Tan o más importante que el Camino de Santiago es la marca de Galicia celta, su componente atlántico con irlandeses, bretones, galeses... Une, busca la conexión aunque hablemos idiomas diferentes pero tenemos la voluntad de conectar. Es una suerte tremenda. Yo lo reivindico.

¿Cuál es su espina clavada?

Me dio mucha pena no grabar con Paco de Lucía. Estábamos cocinando esa colaboración. Las colaboraciones llevan muchos años. Para enamorar a Jordi Savall (violagambista), me llevó siete años encontrar la melodía que lo enamoró.

En solitario, lleva más de 25 años de carrera y éxitos.

Es curioso, tengo la sensación de que estamos comenzando. Estoy preparado para empezar de nuevo, desde cero. Es como volver a ser joven. De alguna manera, lo hice con la crisis de 2008 cuando el sistema se tambaleó.