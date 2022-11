El fotógrafo y documentalista Alfonso Escalero (I Love The World) publicará un libro titulado 'Las otras historias del volcán', un recopilatorio de las personas que rodearon la erupción de La Palma. "Vamos a llorar con este libro, que lleva el alma de La Palma, pero será la sal que nos cure, porque ha sido durísimo y es necesario no solo pasar este luto, sino contarlo para las futuras generaciones y las personas de todo el mundo que no lo han vivido, y que también saquemos enseñanzas de esta catástrofe, gracias al desgarrador testimonio de los propios afectados, que quiero que sepan que no están solos y seguimos con ellos", asegura Escalero en una entrevista para La Palma Opina.

El libro recogerá los testimonios de 82 personas, en su mayoría damnificados por la erupción, pero también participan científicos, periodistas y hasta hasta profesionales de la psiquiatría y la sociología. Además, hay un apartado en el que se menciona a múltiples personas que han colaborado de manera altruista con los damnificados y que de esta manera recibirán su particular "medalla de agradecimiento". La publicación constará de 250-300 páginas, con dos partes: una primera de imágenes, algunas inéditas, de I Love The World sobre este fenómeno volcánico, y una segunda, con los testimonios de 82 personas. Destaca que el libro no es la versión oficial de los hechos, sino que refleja los enriquecedores puntos de vista de cada una de las personas que han ofrecido su testimonio, "ya que de esta catástrofe hay mucha información oficial, de carácter científico, numérica, todo muy frío, pero faltaba reunir en un libro el lado más humano, cómo lo han vivido los propios afectados" La idea del fotógrafo documentalista es presentar el libro el próximo 30 de mayo, Día de Canarias.