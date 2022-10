La revista ‘Hipótesis’, finalista en la Bienal Iberoamericana de Diseño

La revista tinerfeña Hipótesis, publicación de divulgación científica que edita la Universidad de La Laguna (ULL), está entre los finalistas de uno de los certámenes internacionales de diseño más importantes: la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID 22). Si ya una primera selección como representantes de España era «todo un premio», la ilusión de los representantes de la publicación es doble después de haberse enterado, esta misma semana, de que han sido escogidos como finalistas.

La Bienal Iberoamericana de Diseño está organizada por la Fundación Diseño Madrid. Se celebra cada dos años en la Central de Diseño de Matadero Madrid, centro de creación contemporánea promovido por el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, y es la cita más importante del diseño contemporáneo iberoamericano.

La joven ilustradora lagunera Carla Garrido es la directora artística de la revista y, por lo tanto, es la responsable de su diseño. Ha estado vinculada a este proyecto desde el mismo momento de su nacimiento, en 2018.

«Estaba terminando cuarto del grado de Diseño y me propusieron hacer una revista de divulgación científica de la Universidad de La Laguna porque no tenían ninguna», recordó. La idea original es que fuera lanzada directamente en formato digital pero Garrido vio ahí la oportunidad de aportar algo más, no un simple pdf descargable. «Me planteé que era necesario aprovechar toda la potencialidad y las ventajas del medio digital: la interactividad y la posibilidad de que los lectores la tuvieran en sus teléfonos. Queríamos potenciar la accesibilidad a la información».

De esta manera, la publicación tinerfeña optará a los premios de esta edición, otorgados por un jurado internacional formado por Katrin Müller-Russo (Alemania), Gustavo Greco (Brasil), Candela Cort (España), Odile Hainaut y Claire Pijoulat (Francia/Estados Unidos) y Alejandro Magallanes (México).

Hasta ahora, Hipótesis ha publicado doce números con una frecuencia cuatrimestral, aunque está previsto aumentar esa periodicidad hasta llegar a una revista cada trimestre. «Apostamos muchísimo, al menos desde la vertiente del diseño, por conectar el arte con las ciencias y las humanidades. Hipótesis se caracteriza básicamente por anteponer la infografía, la interactividad, las ilustraciones, los vídeos antes que los textos académicos, las figuras o las tablas», añadió la joven creadora.

La Bienal incluye la organización de una exposición y la gala de entrega de premios. No obstante, todavía no están cerradas las fechas definitivas para la celebración de ambas aunque es probable que esto suceda entre los días 21 y 22 de noviembre en alguna de sus sedes en Madrid.

«Presentamos la revista a la Bienal Iberoamericana porque tiene una gran importancia en el marco del diseño. Participan 22 países y si eres seleccionado representas a tu país en estándares y calidad del diseño», celebró Garrido. Porque esa Bienal podría equipararse a algo así como los Óscar del diseño. «De hecho, si te seleccionan ya es un premio en sí. Ser escogidos entre 22 países y muchísimos estudios de diseño que envían sus propuestas es un gran logro para nosotros».

Junto a Garrido, el periodista especializado en ciencia Juanjo Martín es el encargado de los contenidos. El vicerrector de Innovación Docente y Calidad de la ULL, Néstor Torres, es el director de la publicación. «Al principio surgió como un pequeño proyecto que ha ido creciendo porque tiene bastantes descargas y muy buenas críticas no solo por su diseño sino también por su contenido. Al fin y al cabo, la idea es acercar a la sociedad la ciencia de una forma más accesible», detalló Garrido.

Hipótesis es una publicación promovida por la institución académica a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (Cienci@ULL). Está disponible de forma gratuita para su descarga en dispositivos Android, a través de Google Play, e iPhone, a través de la Apple Store, así como su propio visor web.

«No solo trabajamos mucho la parte del diseño sino con el lenguaje que se utiliza. Usamos un lenguaje mucho más accesible, los artículos son más cortos porque convertimos artículos académicos en una información más divertida y más amena. Ahí contamos con el valor periodístico de la experiencia de Juanjo Martín, que hace magia en cada artículo para que no sea algo aburrido o tedioso. Es una información accesible y cercana a cualquier persona».