Marco Alom, botas creativas para seguir la senda

Marco Alom (Tenerife, 1986) inauguró el pasado viernes en la lagunera Galería Artizar la muestra titulada Lo útil del vacío. Tras su gran propuesta del pasado 2021 para la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) del Gobierno de Canarias, la inolvidable Murria, el joven creador reúne unas 16 nuevas e impresionantes piezas en la casona de la Calle San Agustín. Estará disponible para su visita de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas y los sábado de 11:00 a 14:00 horas. «Este es el resultado del trabajo de este último año y medio. Tiene conexión con Murria, donde alcancé una serie de cuestiones que he desarrollado tanto en la plástica como en el dibujo para resolver cuestiones personales. Llegados a este punto, he roto con todo y me lo he vuelto a cuestionar todo. Es mi método», explicó sobre su proceso creativo.

Con Lo útil del vacío Alom prosigue la senda en la que el dibujo, como él mismo defiende, sigue siendo como «mis botas para caminar». «El dibujo es una guía para el viaje pero los caminos son inciertos y hay que enfrentarse a ellos. Pero sí, es el campo en el que me siento más cómodo», detalló. Aunque la muestra también presenta algunas piezas de carácter más escultórico, tal y como ya pasó también en Murria. «La materia habla por sí sola», añadió. Las impresionantes creaciones de Alom son el resultado de una búsqueda personal en la que la creación es siempre vista como un viaje constante. «Si tienes muchas certezas terminas siendo esclavo de tus impresiones. Esto no va de sentencias porque creo que la duda es la verdadera herramienta de trabajo, incluso más que el papel». La inauguración en Artizar, el pasado viernes, gozó de una gran acogida y Alom aseguró sentirse «sorprendido» por el éxito. «Artizar es como una familia, siempre han apostado por mí y exponer con ellos es, sinceramente, como si expusiera en mi propia casa». Con hogar en El Hierro Marco Alom (Tenerife, 1986) reside y trabaja en El Hierro. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en 2011, ha trabajado como ilustrador y ha sido seleccionado en varias convocatorias. Su primera individual con Artizar fue en 2017. Ha participado en ferias de arte como Hybrid’17 y Drawing Room’19, además de en el proyecto Dos Orillas en Espacio Arte Contemporáneo dentro de la XIII Bienal de La Habana. En 2021 presentó Murria en la SAC.