Instructor, coreógrafo, entrenador, bailarín… ¿Hay algo que le quede por hacer a Maykel Fonts?

Me queda mucho por hacer, sobre todo seguir aprendiendo y creciendo en este maravilloso mundo de la danza.

Cuba es cuna de grandes nombres en la danza como Carlos Acosta o la gran Alicia Alonso. ¿Qué tiene esa tierra para crear grandes figuras del baile y de la danza?

Cuba tiene magia. Fuimos dotados por el creador con este don para sobrevivir ante las adversidades de este mundo.

Se formó en una de las escuelas más importante de Cuba y del mundo, el cabaret Tropicana. ¿En qué influyó en su aprendizaje? ¿Qué queda de ese bailarín que dio sus primeros pasos en Tropicana?

¡Tropicana fue la oportunidad de mi vida!. Me permitió realizarme como profesional. Sigo danzando en mi mente en el gran circular de ese cabaret como el primer día que soñaba con ser un profesional de la danza.

Como instructor y bailarín de Salsa, ¿con el ritmo se nace o se aprende?

Sin duda, con el ritmo se nace.

Lleva desde el año 2000 viviendo en Italia, ¿Qué diferencias ha encontrado entre la salsa de su Cuba natal y la de que se practica en Europa?

No tienen nada que ver. Son completamente diferentes, otra filosofía. En el caso de Europa, se podría decir que se ha tergiversado los orígenes de la salsa, fruto de la influencia en su día de la moda de Los Ángeles, que incorporaba más acrobacias e influencias del swing y del rock and roll acrobático. En más, al intentar transmitirse los orígenes de la salsa y otros ritmos afrocubanos en muchas academias, sin las herramientas adecuadas, se creó un movimiento mucho más rígido. No obstante, es algo que se ha estado corrigiendo en los últimos años, regresando este estilo a sus raíces, lo que permite bailar con mucho más ritmo y sabor.

¿Cómo ve el nivel de los españoles y, sobre todo, de los canarios a la hora de bailar este estilo llamado salsa?

El nivel es bueno en general. Son muy apasionados.

Para los que somos inexpertos. ¿Qué debemos tener en cuenta para aprender a bailar Salsa?

Tienen que dejar de contar y sentir más el ritmo de la música.

En el Canarias Salsa Open va a ser artista invitado en el musical El Sonido de la calle, en el que se hace un recorrido del son a la salsa, y además va a impartir uno de los talleres titulado Salsa Fonts Style. ¿Cómo definiría el Fonts Style? ¿Qué se van a poder encontrar aquellos que participen en el taller?

Fonts Style no es más que mi repertorio y gestualidad alcanzada en todos estos años.

Ha probado también la televisión, donde ha participado en programas como Dance with the Stars, de la cadena de televisión RAI 1. ¿Sirven este tipo de programas para crear cantera y qué haya relevo en la danza?

Absolutamente sí. La visibilización de la danza hace que los niños y niñas descubran un nuevo mundo y una nueva forma de expresión. Son muchos los que se han acercado a la danza después de haber visualizado un videoclip de su artista favorito, o bien, que se hayan apasionado de este arte por algún concurso televisivo como el de Bailando con las Estrellas.

Por último, ¿cómo podríamos animar a los canarios y amantes de la salsa para que se inscriban y participen en esta XVIII edición del Canarias Salsa Open?

Solo puedo decirles que vengan a pasarla bien, bailando hasta el amanecer.