Respaldo institucional para MiradasDoc en su 15 cumpleaños

En nombre del Gobierno de Canarias, la directora general de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Cultura, María Candelaria González; el consejero delegado de Proexca, Laureano Pérez Rodríguez y la directora del programa Invertir en Canarias, Pilar Moreno, realizaron una visita junto a la consejera delegada de Acción Exterior, Liskel Álvarez, en representación del Cabildo de Tenerife, acompañados de la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa, de la presidenta del festival, Lorena Medina y de la concejala de Formación de Guía de Isora, Maite Pérez. “Hacemos un balance más que positivo cuando MiradasDoc cumple 15 años tras haber nacido como una apuesta valiente del Ayuntamiento de Guía de Isora. Hemos visto los frutos y la retrospectiva nos ofrece imágenes extraordinarias de los documentales, personas que han pasado por nuestro municipio, talleres diversos, trabajo de creadores, estudiantes y escolares y una alta representación a nivel internacional, sobre todo con el mercado”, dijo Mesa, quien recordó que, tras unos primeros años con vaivenes y ciertas dificultades, “se ha consolidado el apoyo institucional, porque todos reconocemos que MiradasDoc es un proyecto interesante, para Guía de Isora, para Tenerife y para Canarias y para todo el ámbito nacional e internacional. Eso lo agradecemos porque toda esta trayectoria ha conseguido que todos queramos consolidar el festival y su mercado”.

A lo largo de un recorrido de dos horas, la visita incluyó el programa de formación de público juvenil EnseñanDoc, que les permitió conocer en vivo su faceta de exhibición y coloquio de documentales –en el Auditorio– como el taller en un plató creado para una orientación básica sobre las claves de la creación audiovisual, en la plaza.

La agenda para hoy en Guía de Isora





La programación de hoy en el Festival Internacional de Cine Documental MiradasDoc comienza a las 16:30 horas con la proyección de cuatro películas que participan en el concurso internacional de cortometrajes en la sección oficial del festival. Se trata de Timkat, Listen to the Beat of our Images, Storgetnya –estreno nacional en MiradasDoc- y À la recherche d’Aline. El programa se completa con la exhibición de dos largometrajes, a las 19:00 horas, Mbah Jhiwo (Ancient Soul), que concursa en la competición al mejor documental nacional; y que contará con la presencia de su director, Álvaro Gurrea, y The Last Shelter, aspirante al premio internacional al mejor largometraje. Para acceder a la sala 1 del Auditorio de Guía de Isora, donde se exhiben todas las películas, es necesario comprar la entrada a un euro a través de la página web de tomaticket, en el enlace https://www.tomaticket.es/es-es/artista/festival-miradasdoc. También pueden comprarse en el propio municipio, en el Punto de Información localizado en la plaza del Pueblo de Garachico, situada entre el Centro Cultural y el Auditorio municipal. |