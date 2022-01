El Auditorio de Tenerife despide este fin de semana The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón). Esta ópera de Gian Carlo Menotti fue un encargo de la emisora norteamericana NBC, que la estrenó en sus ondas en abril de 1939 con un éxito que la llevó más adelante a los escenarios. Las dos últimas funciones, que ya tienen las entradas agotadas, tendrán lugar este sábado y domingo a las 19:30 horas.

El pasado fin de semana se produjo el estreno en España de The old maid and the thief (La vieja doncella y el ladrón). Esta producción de Auditorio de Tenerife recrea en la Sala de Cámara una emisora de radio de los años 40 en la que se desarrolla esta comedia de Menotti y en la que el público asiste para revivir el directo de la primera retransmisión. El elenco de esta producción está compuesto por la mezzosoprano Silvia Zorita (Miss Todd), el barítono Fernando Campero (Bob), la soprano Candelaria González (Laetitia), la soprano Estefanía Perdomo (Miss Pinkerton), los actores Alcides Cairós (Robert) y Joel Hernández (Roger). Completan la relación de participantes Javier Lanis y Luis López Tejedor como pianista y regidor, respectivamente.