«Yo no descartaría una visita extraterrestre en Canarias»

Pues en Canarias eso ya ha pasado... Las Islas son un territorio muy intenso en el fenómeno OVNI desde hace muchos años. Algunas de mis investigaciones en el Archipiélago se remontan a la década de los 70, por lo tanto, yo no descartaría una visita extraterrestre.

¿Cómo son ‘Mis primos’?

Son 251 casos de encuentros con unas naves, que para mí son naves no humanas, y con sus tripulantes en todo el mundo desde la más remota prehistoria, es decir, que esto no es una actividad que aparece en el siglo XX o XXI sino que se remonta a 20.000 años antes de Cristo, por lo menos...

Muchos de esos casos se localizan en las Islas.

Canarias es un paraíso en el fenómeno OVNI. En esa zona se han registrado varios encuentros de pilotos de aviones comerciales con tripulaciones extraterrestres y, a su vez, encuentros de pilotos del Ejército del Aire con objetos extraños.

Después de haber escrito tantas historias extrañas preguntarle si cree en los OVNI es una obviedad, ¿no?

Esto no es un problema de creer o no sino de información. La persona que reúne datos sobre los objetos voladores no identificados sabe que este es un tema real, que es verídico y, a su vez, el suceso más importante de la humanidad a todos los niveles. En el momento que se haga oficial un encuentro con estas civilizaciones el ser humano tendrá que revisar todos los parámetros de su vida.

Habla de creencias y de formación, ¿pero usted ha sido testigo alguna vez de un encuentro extraterrestre?

Sí, he sido testigo de un encuentro con un OVNI en cuatro ocasiones e incluso dos veces pude fotografiarlo. Una de esas ocasiones se dio en Montaña Roja (El Médano). Entonces me pasé tres días y tres noches esperando a ver si pasaban mis primos hasta que apareció uno y pude hacerle una fotografía.

¿Cómo fue?

Una sensación extraña: lo ves, lo estudias y lo cuentas o escribes...

¿Espera alguna sorpresa más de este tipo antes de morir cerca de la costa de Barbate, que es algo que confiesa en el dossier promocional de ‘Mis primos’?

Poder morir en Barbate (Cádiz) es uno de mis deseos porque ese es el pueblo de mi familia y el lugar en el que conocí y me enamoré del mar cuando tenía tres años. Las civilizaciones que conforman estas investigaciones están pendientes del ser humano en todo el mundo. Son ellos los que buscan.

¿Esas civilizaciones a las que usted hace referencia evolucionan, es decir, que no es lo mismo encontrarse con un OVNI en la década de los setenta del pasado siglo que hacerlo en 2021?

Eso no es así exactamente, por lo menos en los expedientes que yo he investigado. Los objetos o naves que se veían en los años 60 o 70 son exactamente iguales a las que se ven ahora, y de las que se tiene conocimiento en la antigüedad –a través de las pinturas rupestres– no eran tan distintas. Lo mismo sucede con los tripulantes, es decir, que las imágenes que tenemos de ellos de hace 20.000 años guardan una relación con los testimonios recogidos en u periodo más reciente.

¿La literatura o el cine han distorsionado el fenómeno OVNI?

Si, normalmente lo han hecho, salvo en el caso de un par de películas que sí lo han sabido reflejar y algunos libros que se han documentado bien, el resto son ficciones que no tienen nada que ver con la realidad. La verdad siempre es superior a la ficción.

¿Qué van a encontrar los lectores en su último libro?

Muchas horas de investigación, kilómetros de viaje y reflexiones... Me gusta darle unas cuantas vueltas a un interrogatorio: pensar qué ha pasado aquí o qué es esto es el principio de todo.

¿Cuál es su «modus operandi» cuando escucha o lee una noticia sobre un avistamiento?

Yo solo me entero de una centésima parte de lo que está pasando. Cuando eso ocurre me dejo llevar por mi instinto: voy al lugar, hablo en varias ocasiones con el mismo testigo (para descartar mentiras o fantasías) y saco mis propias conclusiones.

¿Contar historias que sobrepasan la realidad le hace sentirse un privilegiado?

Sí, por eso suelo repetir que este es el fenómeno más importante de la historia del mundo. Esa frase no es ninguna exageración ni una consecuencia del marketing que se pueda generar en torno a la presentación de un trabajo como Mis primos. Llevo más de 50 años metido en un asunto real que supera la comprensión humana.