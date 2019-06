Marta Flich: "He sufrido ataques verbales muy violentos, pero no me van a intimidar"

Economista, feminista, presentadora de televisión, actriz, cómica, comunicadora, humorista, youtuber: todo en una, que tales son los múltiples perfiles de Marta Flich (Valencia, 1978).

Mañana, sábado, estará en Garachico, formando parte del cartel de Jaleo Fest, ofreciendo un monólogo en el que desgranará algunos aspectos de la actualidad.

¿Cómo deberíamos protegernos ante los fakes y la posverdad?

Los medios de comunicación deben ejercer un control sobre el poder político. De alguna forma deben velar por las garantías de la democracia y garantizar que no existan las fake news ni que se dé la contaminación en los medios, de modo que prevalezca la honestidad periodística. Para eso, las grandes empresas que controlan los medios de comunicación deberían salir de los grupos mediáticos para que de esta forma se inyectara algo de libertad.

¿Se considera una mujer acosada por lo que se ha dado en llamar la caverna mediática?

Sí, por supuesto. He sufrido ataques verbales muy violentos, he sido blanco de mentiras, y siempre con el ánimo de intimidarme y asustarme, pero eso no va a pasar.

Necroeconomía. Manual para entender la economía perversa es el título de su libro; toda una declaración de intenciones.

Es un libro que he escrito por demanda de la editorial Grijalbo que me pidió mostrar, de una manera más extensa, esa forma que tengo yo de explicar la economía, desde esa pedagogía directa y con sentido del humor. La verdad es que el resultado ha sido una especie de audiolibro, porque tiene exactamente la misma forma que cuando me explico en los vídeos del Huffington Post. Ese sería el motor y el detonante. Y la intención que busco es que la gente entienda cómo nos afectan todos los aspectos de la economía y lograr así que se empoderen.

Hay economistas de izquierdas y los hay de derechas, ¿no?

Por supuesto. La diferencia básica está en dónde se pone la pasta, en qué partida presupuestaria. Por ejemplo, los de izquierdas defienden el feminismo y, por tanto, invierten en la Ley contra la Violencia de Género o en la Ley de Dependencia. Como la sociedad entiende culturalmente que somos las mujeres las que debemos cuidar de nuestros padres y abuelos, al existir esta ley puede haber un sustento estatal que facilite la asistencia a los mayores, para que así no tengamos que recurrir a puestos más precarios. Está institucionalizado que las mujeres somos las cuidadoras y eso debe cambiar a través de la educación, pero hasta tanto deberán existir leyes.

Nos dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿No cree que ahora estamos viviendo por debajo de nuestros derechos?

Sin embargo, los créditos no nos los dábamos nosotros mismos, sino que provenían de la banca. En ese sentido, el endeudamiento no es resultado de un capricho nuestro. El mundo financiero ha actuado de manera negligente porque nos ha garantizado eso de vivir por encima de nuestras posibilidades y lo digo irónicamente, porque quien sí vivió por encima de sus posibilidades fue el gobierno del Partido Popular que llevó al país a su mayor endeudamiento, superando el 100% del Producto Interior Bruto (PIB). Eso ha sido dramático y esa es la herencia que nos han dejado.

¿El estado del bienestar se ha convertido en una utopía?

No es ningún lujo ni tampoco algo inalcanzable. Se trata, sencillamente, de que se cubran las necesidades de una sociedad, que se tenga una educación pública, el único ascensor social capaz de superar las diferencias de clase, porque no hay otra forma de nacer pobre y morir rico sino a través de la educación. Se debe garantizar un sistema público de sanidad que atienda a todo el mundo, la igualdad de oportunidades, las políticas sociales... Esto es viable, siempre y cuando exista una buena redistribución de la renta y, por lo tanto, una correcta política impositiva.

Pero en un país como España los ricos no pagan los impuestos que deberían...

Creo que no. Los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado en España durante el Gobierno del PP se situaron en el 38%, cuando la media de la UE estaba en el 42% del PIB. Eso quiere decir que nuestra presión fiscal es notablemente más baja y, desde luego, las rentas que estamos sujetas al IRPF pagamos muchos más impuestos, en términos relativos, que las grandes empresas y las grandes fortunas.

¿Se juega con las pensiones como el fantasma del futuro?

Las pensiones funcionan a través de las cotizaciones sociales de nuestros sueldos, de manera que si los salarios bajan, como está sucediendo, se hacen menos viables. Lo principal está en subirlos para así poder mantener esas cotizaciones. Lo segundo, cambiar el modelo productivo para que de esta forma pueda haber un mercado de trabajo con más valor añadido y, por lo tanto, los salarios estén justificados. Y, por otro lado, después de haber exprimido la hucha de las pensiones, si hace falta pagarlas a través de los Presupuestos, pues que se haga, porque desde luego es la joya de la Corona: un sistema de solidaridad intergeneracional.

¿Los poderes fácticos tienen nombre y razón social?

Creo que el verdadero poder está reunido en muy pocas manos, que además lo articulan todo a su particular antojo. Desde el momento en el que hay más economía financiera que real, más ficción que realidad, ahí está la trampa y la especulación.

La Villa y Puerto de Garachico armará Jaleo Fest, otro año más, desde hoy, viernes, y hasta mañana, sábado. El festival de sátira contará con el grupo Abubukaka, Marta Flich, Víctor Lemes y Troysteatro Universitario, que estarán en el muelle viejo de Garachico para dar la bienvenida al verano. Hoy, viernes, a partir de las 21:00, el cuarteto de humor tinerfeño será el encargado de abrir el festival con el espectáculo Charanga y pandereta, un conjunto de skechts que pretenden deformar actualidades políticas, económicas, sociales e, incluso, domésticas. Todo a través del prisma de la sátira, la parodia, lo absurdo y la música. Abubukaka redundará en esta ocasión en sus producciones de bajo presupuesto, en su estudiadísima estrategia de aparentar que "esto no está muy ensayado" y en la infalible capacidad de hacer que cada representación sea irrepetible. Esto es Charanga y Pandereta, del cual solo queda destacar que su finalidad última es arrancar carcajadas al público.

El sábado será el turno del resto de artistas. A las 19.30 horas comenzará el pasacalle de Troysteatro universitario que será el previo de Víctor Lemes y Marta Flich. Tras el recorrido, Lemes estará con su espectáculo Está feo que yo lo diga. Será a partir de las 21.00 horas.

