La tinerfeña El Viaje Films coproduce y rueda en las Islas la nueva película de Lluís Miñarro con las actrices Emma Suárez y Marisa Paredes

La productora tinerfeña El Viaje Films prosigue con su intensa agenda de proyectos audiovisuales. En esta ocasión, participan junto a Lluís Miñarro en la producción de un largometraje que supone el regreso a la dirección del que es uno de los productores más importantes del país.

La cinta en cuestión se llama Emergency Exit y ha sido rodada en parte en escenarios de Tenerife y La Gomera. Se trata de una road movie con toques de comedia que tiene entre su elenco a artistas de la talla de Emma Suárez o Marisa Paredes.

José A. Alayón y Jairo López, productores de El Viaje Films en esta cinta, hablaron esta semana de la destacada figura de Miñarro, que fundó en 1989 una de las productoras más importantes del país, Eddie Saeta. «Para mí es la productora de referencia en España, sobre todo en lo que respecta al cine de autor y sobre todo en su forma de acercarse al cine», destacó Alayón.

Una instantánea del rodaje en las Islas. / El Día

Con Eddie Saeta, Miñarro ha producido más de 45 largometrajes reconocidos con más de 140 premios internacionales. Destaca, por ejemplo, la Palma de Oro en Cannes que logró en 2010 con Uncle Boonmee who can recall his past lives, de Apichatpong Weerasethakul. También ha participado en películas de Manoel de Oliveira, Lisandro Alonso, Naomi Kawase, Albert Serra, Marc Recha, José Luis Guerín y Javier Rebollo, entre otros.

El rodaje de la parte canaria de la cinta tuvo lugar antes de Semana Santa en escenarios exteriores de Tenerife y La Gomera como el Teide, Anaga, Masca o el Parque Nacional de Garajonay. Mientras, durante toda esta semana la filmación está teniendo lugar en unos estudios de Barcelona.

La historia de la cinta es muy particular y tiene unos tintes cómicos que se salen «un poco» del tipo de proyectos que suelen abordar en El Viaje Films. La sinopsis de Emergency Exit reza lo siguiente: «En la estación de autobuses de una gran ciudad, pasajeros de todo tipo suben a un autobús, el 8, con un extraño destino: Circunvalación. El conductor lleva el pelo largo y toda la piel cubierta de tatuajes de huesos, como si pudiéramos ver el esqueleto que hay debajo de él. Su rostro es un misterio».

En realidad, la cinta es un viaje en guagua por La Gomera. Las escenas exteriores son las que se han rodado ya en el Archipiélago de la mano de El Viaje Films. Las interioresson las que se filman actualmente en Barcelona. «Era un proyecto perfecto para coproducir porque, además de que comparte el rodaje en las Islas, lo más interesante para nosotros es hacer películas con alguien que nos interese, que encaje en nuestro estilo», precisó Alayón.

Es una cinta coral donde ningun personaje tiene el protagonismo absoluto. «Son personajes estrambóticos, singulares, desde un domador a un cineasta que busca localizaciones o un domador de circo», precisó López. «La guagua avanza pero aparentemente no pueden salir de la guagua», apostilló Alayón. El plantel de actores lo completan Oriol Pla, Albert Pla y Francesc Orella. Completan el reparto internacional Gonzalo Cunill, Aida Folch, Miquel Barberà, Lu Colomina, la soprano francesa Arielle Dombasle, el brasileño Jhonattan Burjack y la realizadora japonesa Naomi Kawase. También participan en esta historia, que el propio Miñarro ha encuadrado dentro del realismo mágico, actores canarios como Soraya González, conocida por su labor en la decana compañía tinerfeña Delirium Teatro.