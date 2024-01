Anoche fue la primera noche en la que se notó que el Carnaval ya ha comenzado; y es que mi Cantina fue un hervidero de gente ansiosa por ver el concurso de los niños en televisión, aunque luego llegó la decepción al ver que en mi negocio no puedo sintonizar televisiones locales y tampoco tengo internet para poder seguir el concurso en las plataformas digitales que se esfuerzan en ofrecerlo.

Y la pregunta era la de siempre: ¿Y La Canaria?, ¿No se reparten las emisiones con Televisión Española? Si no es la nuestra ¿acaso no puede hacer la Española una desconexión en su segundo canal, el de los documentales, y emitir ahí aquellos concursos que a los señoritos de la canaria no les apetezca? Pasa un año tras otro y nos hacemos la misma pregunta: ¿Por qué se le da ese protagonismo a una televisión que no aporta ni un céntimo al Carnaval? ¿Por qué deciden a qué hora tienen que empezar los actos que retransmiten? ¿Por qué les dejan imponer que la gran mayoría de presentadores tienen que ser de su casa? ¿Por qué tienen que decidir cuánto duran los parones entre grupo y grupo en aquellos concursos que se dignan a dar? ¿Qué nos dan a cambio? ¿Proyección internacional? ¿Cuánta? ¿Dónde? ¿En qué programación? ¿Acaso sus informativos son seguidos en el extranjero?

Ya la bomba sería volver a aquellos años ochenta o noventa en los que cadenas como Antena 3 o Telecinco pagaban una auténtica millonada por nuestro Carnaval pero, ya que no es así, al menos que el desarrollo, duración y detalles de los actos, los pueda decidir la organización y no la Canaria porque, a cambio de alguna entrevista, está claro que en nuestra fiesta, la tele es quien manda.