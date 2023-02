Más de 3.000 personas participarán en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, lo que supondrá el mayor número de participantes que ha tenido este evento, como confirmaron ayer el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el director del espectáculo. Comparecieron junto a los artistas invitados Carlos Rivera, Nía Correia, las K-Narias Gara y Loida y los hermanos Adexe y Nau.

El alcalde confirmó que, junto al gran equipo de participantes, estarán como público aproximadamente 4500 personas, en una velada que supondrá el cierre del Carnaval de sala. Desde el pasado 20 de enero, 70000 espectadores se han dado cita en los 18 actos que ha acogido el Recinto Ferial, como recordó el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello.

Con esta gala acaban los concursos y comienza el Carnaval en la calle. José Manuel Bermúdez recuerda que «Carlos Rivera colaboró en el Carnaval de 2021, en un acto que nos llegó al corazón». El intérprete mexicano se reencuentra con el público tinerfeño y salda así su cuenta pendiente. Alfonso Cabello señaló la diferencia de hace dos años, cuando entraban con lágrimas al Recinto Ferial tras someterse todos a las pruebas PCR por las medidas sanitarias. «Vivimos la extraña experiencia de que terminara la gala y los únicos que aplaudían eran los artistas, ya que no había público», apuntó el concejal de Fiestas.

Acercamiento social

A diferencia de aquella edición, Cabello afirmó que ésta será la gala del acercamiento social, del reencuentro con la gente, que vuelve a desarrollarse en la fecha que corresponde al Carnaval, en febrero. El concejal de Fiestas reiteró las palabras del alcalde al poner en valor que el 95 por ciento de los participantes son personas amateurs. También agradeció la colaboración tanto de Televisión Canaria como de Televisión Española por acercar a los hogares el evento. Se mostró confiado en que esta edición del Carnaval reportará unos beneficios de 35 millones de euros, algo que atribuye a que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es el original.

El director de la gala, Enrique Camacho, dedicó su intervención a reconocer el trabajo, amor, cariño y entrega de todas las personas que participan en el espectáculo. Los integrantes de los grupos del Carnaval se entregan a fondo para dar lo mejor en la gala de la Reina. «Esta gente lo hace con el corazón; de mí pueden decir lo que quieran, igual que de la organización, pero no se olviden de la ilusión de todos ellos. Toca poner en valor el sueño de quienes nos hacen soñar», agregó el director.

También destacó un increíble plantel de artistas invitados, que nunca antes se ha visto en la elección de la Reina. Camacho dedicó un especial agradecimiento a Carlos Rivera, por «acompañarnos cuando nadie quiso, por estar no sólo en las buenas, sino también en los momentos jodidos». Agradeció también la buena predisposición de los artistas como la confianza que la organización ha depositado en él. Ya en el turno de palabra de los artistas, Carlos Rivera se mostró emocionado por poder participar en el Carnaval de una manera diferente y de alguna forma es la espinita que se quita al volver a Tenerife y reencontrarse con el pueblo. «Estar en la gala de elección de la Reina es alimento para el alma. Tenerife es sinónimo de alegría, fiesta y amor; con un Carnaval caracterizado por la gente bailando en las calles… Vamos a vivir una noche inolvidable».

Rivera tuvo palabras de elogio para Nía, a quien admira y con quien pudo trabajar directamente en el musical de El Rey León. Por su parte, la intérprete agradeció la confianza de la dirección por contar con ella para la gala. «Por fin voy a estar en los carnavales, en mi casa. Subirse al escenario en casa es más difícil que en otros lugares, porque me han visto crecer». Nía pidió al público, contagiada por la emoción del momento, que valoren todo el trabajo que se hace para realizar esta gala. «Es mucho lo que no se ve; detrás hay muchas horas de amor y trabajo».

Gara Hernández, del dúo K-Narias, se mostró satisfecha por el placer que supone actuar en un Carnaval dedicado a Nueva York. Entre risas, reveló su sorpresa cuando Camacho les solicitó rescatar su hit No te vistas que no vas, ya que han pasado 18 años desde su lanzamiento. A modo de anécdota, recordó que hace casi dos décadas, Camacho fue el regidor en una de las giras del dúo musical. Con mucho cariño, resaltó la diversión y el amor que pretende contagiar la gala de la Reina. «Encontrarse con el escenario es una alegría, porque el Carnaval es cultura y sigue viva».

El reencuentro con el público

Por otro lado, Loida Hernández reconoció sus ganas del reencuentro con el público. «Lo que más me gusta de la gala es que después llega la cabalgata y ya comienza el Carnaval en la calle». Agregó que por sus venas corre purpurina y ganas de disfrazarse y emplazó al público a dejarse sorprender por el espectáculo y el inmenso trabajo que se ha desarrollo. Si las K-Narias están en esta gala es porque, al final, sucede lo que conviene.

Tanto el director de la gala como el concejal evitaron entrar en detalles para no estropear el factor sorpresa. Se limitaron a decir que la obertura estará protagonizada por 1100 personas, en un viaje a Nueva York en forma de musical.

José Manuel Bermúdez finalizó la rueda de prensa recordando la importancia que han tenido los artistas invitados a lo largo de las galas de la Reina, apuntando nombres tan importantes como Chayanne o Celia Cruz. En el particular de la última edición, celebrada en junio de 2022, recordó la emoción de Chanel al bajarse del escenario. La energía que desprendía el público y el escenario del Carnaval eran incomparables. «Creía que le había pasado algo, pero estaba muy emocionada. Me dijo que esta sensación no la había sentido ni al bajarse del escenario en Eurovisión», afirma Bermúdez que le reconoció la artista.