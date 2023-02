Ha comenzado la cuenta atrás y ambos están deseando que llegue ese instante en el que se abren las puertas del escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el Recinto Ferial de Santa Cruz. La candidata a Reina que representará a McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, Hirisley Jiménez Marrero, y su diseñador, Daniel Pages, aseguraron este lunes, 13 de febrero, durante una visita a las instalaciones de estas empresas, que la fantasía Metamorfosis «impactará» al público. Pages adelantó que se trata de un traje «diferente» e «íntimo», y que, a la vez, es «muy carnavalero». Además, añadió, el diseñador, «contamos con la mejor candidata posible, con la que me empeñé desde un principio, desde que la vi en redes, aunque llegué a pensar en varias ocasiones que sería inalcanzable». Jiménez, por su parte, califica la fantasía de «increíble». «Me pone los pelos de punta cuando la veo».

Acompañados por Ramón Fariña, franquiciado de la marca McDonald’s en Tenerife, y por Joaquín Catalán, director de El DÍA-La Opinión de Tenerife, recorrieron las sedes situadas en la plaza de La Candelaria, en el caso de la red de restaurantes de comida rápida, y en la avenida Buenos Aires, en el caso del periódico, para recibir el apoyo de sus trabajadores y de sus responsables, a los que agradecieron la confianza que han puesto en ellos. Contaron que en estos últimos días han vividos jornadas «muy intensas» para poder tener todo listo de cara a la Gala de elección de la Reina adulta, que se celebrará este miércoles, 15 de febrero, en el Recinto Ferial, a partir de las 21:30 horas. Eso sí, señalaron que todo el esfuerzo ha validado la pena.

Por su parte, la joven Hirisley Jiménez Marrero, de solo 21 años, manifestó que se enfrenta a la Gala con «muchas ganas e ilusión». «Por ahora me siento tranquila, pero seguro que me pondré muy nerviosa minutos antes de salir al escenario. Estoy deseando que llegue ese momento. Estoy convencida de que serán unos minutos mágicos y que tanto la fantasía como la puesta en escena, con la música incluida, impactarán al público, sorprenderán bastante», comentó la aspirante a Reina.

La del miércoles por la noche no será la primera vez que Jiménez se suba a un escenario. Ya lo ha hecho para participar en certámenes de belleza, convirtiéndose en la quinta finalista del Miss Grand Internacional. Pero, y según argumentó, «se trata de experiencias totalmente diferentes». «En el Carnaval, saldré al escenario a disfrutar de esta fiesta tan maravillosa, a mostrar el trabajo de un gran diseñador y de un gran equipo», explicó.

Equipo, compuesto por más de 20 personas, del que ella también forma parte y al que quiso agradecer «los buenos ratos que hemos pasado juntos». «Me han aceptado como una más, permitiéndome participar también en la elaboración de la fantasía. Todo el proceso ha sido una experiencia inolvidable. Hemos trabajado muy duro, pero también nos hemos reído mucho. Y lo más importante de todo, son todos muy buena gente. Estoy enamorada de todos ellos», aseveró Jiménez, intentando controlar las lágrimas.

Hirisley Jiménez Marrero nació en Cuba el 24 de octubre de 2001, aunque su familia se trasladó a Canarias cuando ella era solo un niña. Actualmente, reside en Las Palmas de Gran Canaria. Cuando el diseñador Daniel Pages se fijó en ella, a través de las redes sociales, la joven estaba participando en el Miss Grand Internacional, donde consiguió la quinta posición, entre setenta mujeres. Pages la quería a ella, por su altura, 1,82 metros, por sus rasgos, pero, sobre todo, «por su actitud, por su forma de ser»; era la chica que estaba buscando para la fantasía que había creado para esta edición del Carnaval chicharrero. Sin embargo, pensó en varias ocasiones que sería «inalcanzable», porque entonces Hirisley se encontraba recorriendo medio mundo y con una agenda bastante apretada.

La buena posición que alcanzó en el citado certamen de belleza le abrió las puertas a una carrera que le obligaba a viajar constantemente entre Indonesia y Canarias. «Afortunadamente», y según narró la joven, la organización le ha dado todo tipo de facilidades para poder participar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como candidata a Reina, pues «siempre había soñado con ello».

«Y estoy encantada con la experiencia. Insisto en que estoy disfrutando muchísimo. Y, sin duda, la fantasía de Pages ha superado todas mis expectativas. Es un gran artista. He tenido mucha suerte de que este diseñador me haya elegido y de poder representar a unas empresas tan importantes y fuertes como McDonald’s y ELDÍA-La Opinión de Tenerife».

Estas empresas llevan confiando en el diseñador Daniel Pages desde el año 2012, cuya trayectoria ya acumula dos reinas, Amanda Perdomo, en 2014, y Cecilia Navarro, en 2016, así como numerosas damas de honor en la Gala adulta. Además, en la presente edición del Carnaval, la creatividad de Pages, con McDonald’s y ELDÍA también como patrocinadores, ha conseguido que la pequeña Ione Díaz Serna, con la fantasía Soñar con los ojos abiertos, se convierta en Reina infantil.

Este año, Daniel Pages ha decidido innovar para la Gala de elección de la Reina adulta, pues el concurso celebrado en junio de 2022, tras la pandemia del Covid, le dejó una sensación algo agria. Según sus propias palabras, tenía todas las expectativas puestas en su fantasía El cielo de fondo, pues «todo el mundo me decía que iba ganar, que era maravillosa». Finalmente, consiguió la tercera dama de honor, a pesar de haber sido la más votada por el público. Que su creación obtuviese muy baja puntuación por parte de cinco miembros del jurado hizo que se planteara la que hasta ahora había sido su línea de trabajo.

«La verdad es que fue un golpe de realidad, porque nos esperábamos más; sobre todo por lo que todo el mundo nos decía. Después de haber conseguido varios premios y llevarnos esta decepción con la fantasía de 2022, estuve durante un tiempo pensando qué podía hacer, qué diseño podía crear para superarnos, para gustar más. Normalmente, cuando acaba una gala, ya tengo en mente la idea para el siguiente Carnaval, pero en la última edición eso no me pasó. Insisto en que me costó mucho inspirarme, lograr un diseño que me dejara satisfecho», manifestó Daniel Pages.

Y de repente surgió Metamorfosis. El diseñador explicó que para crear esta fantasía se ha dedicado a escuchar «la opinión de la gente, de los carnavaleros», con respecto a lo que les gusta, y a fijarse en lo que valora la crítica. Decidió romper con lo que hasta ahora le ha caracterizado, para ofrecer «algo diferente, algo distinto». Para Pages, el de estos Carnavales es un trabajo «íntimo, muy personal», pero también, añadió, «muy carnavalero». «Y al final, pase lo que pase en la Gala, creo que hemos conseguido, gracias a mi equipo, conseguir el objetivo que perseguíamos, ofrecer un traje innovador pero muy de Carnaval, algo que es realmente difícil».

Pages confesó que ha utilizado materiales nuevos, saliendo de su zona de confort y experimentando «con la manipulación de materiales». Resaltó que le ha puesto mucho empeño a colocar cada color «donde tiene que ir», para que genere un impacto en el público.

Él y su equipo comenzaron a trabajar en este diseño en octubre, «más tarde que nunca, debido a que en julio hubo Carnaval», pero, agregó, «hemos corrido todo lo que hemos podido, con jornadas maratonianas para conseguir lo que queríamos y no dejarnos ningún detalle». Además, manifestó, «el hecho de ganar la Reina Infantil nos dio un extra de motivación para trabajar con más ilusión y mucho más entusiasmo».

Daniel Pages aprovechó para agradecer a sus empresas patrocinadoras que «siempre me hayan dejado libertad, tanto a la hora de diseñar mis fantasías como de elegir a las candidatas a Reina». En este sentido, tanto Ramón Fariña, franquiciado de la marca McDonald’s en Tenerife, y Joaquín Catalán, director de El DÍA-La Opinión de Tenerife, destacaron la calidad del trabajo desarrollado por Pages a lo largo de todos estos años y señalaron que, en esta edición del Carnaval chicharrero, están muy ilusionados con la posibilidad de conseguir el doblete, tras la elección como Reina infantil de la pequeña Ione Díaz Serna.

Con respecto a la candidata a Reina adulta, Hirisley Jiménez, Fariña y Catalán están convencidos de que, sobre todo, disfrutará de la Gala del Carnaval y ofrecerá un momento mágico sobre el escenario del Recinto Ferial.

Jiménez está centrada ahora en su participación en el Carnaval y en el mundo de la moda, pero le gustaría en un futuro trabajar con niños, pues es educadora infantil.