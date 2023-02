¿Cómo lleva los preparativos de cara a la gala?

Ya estamos con todos los detalles; no es que haya hecho algo en particular en el gimnasio porque mantengo mi rutina. Es cierto que he realizado algunos ejercicios en particular que me ayudarán al llevar el traje.

¿Qué te parece la fantasía?

Me parece increíble. Ensayando ya se me ponen los pelos de punta, así que imagínate.

¿Es una fantasía carnavalera?

Sí, claro.

¿Qué dirá el público cuando se abran las puertas y aparezca con la fantasía?

Al público le va a pasar como a mi y cuando lo vea se le van a poner los pelos de punta. Es más, el desfile, la música, el traje... es un combo que va a encantar.

Mi familia es cubana y mi bisabuela es canaria; la Casa Canaria de allá cuida las tradiciones

¿Se parece en algo a lo que pensaba cuando Daniel Pagés le propuso se candidata a reina?

No, que va. Yo tenía las expectativas altas, pero la experiencia que vivo es superior. Estoy encontradísima y emocionada de todo lo que estoy viviendo.

Su diseñador ya ganó en la gala infantil del Carnaval.

¡Así es! Ya le mandé un mensaje a Dani para pedirle que se prepare para hacer un doblete. Estoy muy contenta por Ione, la niña elegida como reina infantil. La conozco porque he coincidido con ella tanto en el taller de Dani Pages como en los actos del Carnaval, tales como la recepción que nos brindó el alcalde y el acto inaugural, donde tuvo lugar el sorteo. Ione es una niña súper buena. Al principio parece que es tímida pero igual es porque le caí bien que nos llevamos muy bien.

¿Ha seguido los actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Me encantan todos los concurso del Carnaval y estoy encontradísima de todo lo que se ha celebrado y he visto; soy una amante del Carnaval ‘24 7¡’, todos mis amigos y mi familia está loca porque ya comienza el Carnaval y la gala ya está aquí. Estoy encantada de instalarme en Tenerife los próximos días para afrontar ya los preparativos de la recta final y para disfrutar de la fiesta. En Tailandia, donde he participado en el Miss Grand Internacional, hay un grupo de amigos y seguidores que continuamente me preguntan cómo afronto los preparativos y me están animando de cara a mi participación en la gala del Carnaval. Sé que la gente me apoya en las redes.

Soy de las personas que salen con la Cabalgata y se recogen el Domingo de Piñata

¿En la gala, quién gana: el traje o la candidata?

Ganan ambas. El traje es muy importante, pero influye también mucho que la candidata sepa lucirlo. Es un conjunto.

¿Qué es lo más que le gusta de su fantasía?

Lo más que destacaría de mi traje es el significado, aunque no puedo decir nada más. El traje es maravilloso, pero también va en consonancia con el significado.

¿Es carnavalera?

Sí, claro. Aunque mi familia es cubana, si bien mi bisabuela es canaria. Allá en Cuba, de donde yo soy también, está muy presente la tradición de las Islas gracias a la labor que desarrolla la Casa Canaria. De hecho, mi fiesta favorita son los carnavales, incluso más allá de la Navidad.

¿Es de las que sale con la Cabalgata y se recoge en Piñata?

Si, de hecho salgo en la Cabalgata y continúo la fiesta en la calle hasta el Domingo de Piñata.

¿Con qué concurso del Carnaval se queda?

Además de la gala de la reina, que gusta la gala drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cómo conoció a su diseñador, Daniel Pages?

Gracias a un mensaje que me remitió a través de Instagram y fue la puerta que me abrió la posibilidad de participar en la gala.

¿Qué tiene que ver la gala del Carnaval con un certamen de belleza?

Es totalmente diferente. Un certamen de belleza valora más el porte, el comportamiento... En el Carnaval lo que prima es disfrutar y pasárselo bien. También lleva un trabajazo por detrás importante, aunque el momento más importante es cuando se disfruta sobre el escenario.

¿Cómo le explica a sus amigos de Tailandia?

De hecho en Miss Grand Internacional yo lucí una fantasía inspirada en un drag, por eso para mis amigos no le es extraño lo que significa el Carnaval y lo asocia con Canarias y su cultura.

¿Cómo definiría el Carnaval?

El Carnaval de Tenerife es uno de los más importantes del mundo y el más bonito y grande, es mágico. Siempre los he invitado a participar y disfrutarlo; hay que venir para vivirlo porque hay muchas etapas y estilos dentro de la fiesta en cuanto a grupos se refiere entre concursos o calle.

¿Qué tal la relación con las otras catorce aspirantes a reina?

Al principio, como no conocía a ninguna, llegué muy tímida, pero nos llevamos muy bien y reina el compañerismo y nos animamos entre nosotros. Son estupendas.

¿Para ser candidata a reina te tiene que gustar el Carnaval?

Es muy importante que te guste el Carnaval, si no, no se vive igual.