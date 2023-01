Hirisley Jiménez, del Miss Grand Internacional a la gala del Carnaval

«Cuando el profesor pasaba lista en el colegio y veía que se trababa ya sabía que iba a pronunciar su nombre». Tal vez al lector le habrá pasado igual que a los docentes de Hirisley Jiménez Marrero, la candidata que representará a McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife con una fantasía que diseñará de nuevo Daniel Pages, quien fideliza su marca con ambas firmas desde doce ediciones, cuando en 2012 presentó su primera aspirante adulta en la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

El nombre de esta joven de origen cubano es exclusivo, pues es el resultado de la composición que ideó su padre con los de sus sobrinos, al jugar con Hiromy y Alexel, de donde formó Hirisley.

Nacida en Cuba el 24 de octubre de 2001, la representante de McDonald’s y EL DÍA, de 1,82 metros de altura, no es ajena a los escenarios ni al mundo de la belleza. Aconsejada por su amiga Lucía González, Miss Grand Atlántico 2020, decidió participar en el certamen Miss Grand Las Palmas 2021. Solo fue la antesala de lo que estaba por llegar, pues al año siguiente concurrió en representación de la provincia de Las Palmas a Miss Grand España y se alzó con la corona que le valió de salvoconducto para desfilar en el Miss Grand Internacional, donde quedó en quinto puesto y le abrió las puertas a una carrera que la obliga a alternar entre Indonesia y Canarias. La organización del certamen le ha dado todo tipo de facilidades para participar en la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se desarrollará el miércoles 15 de febrero en el recinto ferial.

De su participación en los certámenes de belleza, la candidata de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife recuerda que el jurado valora el día a día en la vida de las participantes, después de convivir durante un mes. «Se valora cómo actúas, tu puntualidad, tu forma de reaccionar, hasta tu maquillaje», añade, además de la participación en los pases en traje de noche, baño, típico del país que representa o ropa deportiva o más desenfadada. En el caso de Hirisley, lució una fantasía inspirada en el diseño drag, que por el colorido y la creación de la fantasía realzaba su belleza y porte.

«Desde pequeña siempre quise ser artista», reconoce Hirisley, que con una sonrisa impertérrita cuenta que «me ponía a cantar delante de los espejos y soñaba que los peines eran micrófonos con los que entonaba temas que hasta me inventaba».

En la conversación, la candidata de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife hace un alto para diferenciar entre el mundo de la belleza y el Carnaval; «son cosas totalmente diferente», precisa, si bien para ella son espectáculo, para admitir la pasión que durante toda la vida la ha acompañado por el Carnaval, «algo único», y con el que desde pequeña, cuando la disfrazaban sus padres, y ya de mayor, durante su etapa como estudiante en Las Palmas de Gran Canaria, siempre han mantenido una cercana relación. «Porque quien ama el Carnaval se hace los disfraces y se organiza con su grupo de amigos para salir y disfrutar en la calle; nadie te puede contar esta experiencia, sino que la tienes que vivir en primera persona», cuenta Hirisley, que toma la iniciativa a la hora de emprender los preparativos. «Soy de las que piensan el disfraz desde noviembre», cuenta mientras se ríe.

Si tuviera que recomendar un acto a un amigo y conocido, sin duda le animaría a ver la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y el espectáculo drag de Las Palmas de Gran Canaria, aunque su preferencia es la calle: «el ambiente que se vive en Santa Cruz es único; todos salimos disfrazados y formamos parte de una gran familia siendo miles de personas las que disfrutamos de la música y la fiesta. Esté donde esté siempre me organizo para venirme y salir al Carnaval de Tenerife». Y por si quedan dudas, la representante de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión afirma: «El Carnaval es mi fiesta favorita».

Tradición de Carnaval en casa

Más allá de esa imagen, Hirisley se refiere al Carnaval como una expresión de la tradición que heredó en el seno familiar: «Durante mis diez años de infancia en Cuba –primero viví en Cabaiguan y luego en Caibarien–, siempre recuerdo las fiestas de Carnaval que se organizaban en la Casa de Canarias de Cabaiguan, donde incluso mi abuelo tocaba la guitarra en un grupo folclórico que interpretaba música canaria y donde también bailaban mis tías». «Desde pequeñita en casa siempre me han inculcado y transmitido las tradiciones canarias», agradece a sus progenitores, su padre, vinculado al sector de la construcción; su madre, médico, mientras su hermana, Arianna, de 17 años, cursa en la actualidad bachillerato.

La candidata de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife precisa que su bisabuela, nacida en Canarias, emigró a Cuba, de donde regresaron sus padres, tres generaciones después, hasta establecerse de nuevo entre Gran Canaria y Tenerife.

La Casa de Canarias de Cabaiguan, en Cuba, también fue el punto de encuentro donde la actual candidata a reina en representación de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife comenzó a alimentar su pasión por las galas de la reina. «Siempre nos reuníamos allí o también la veíamos a través de televisión en mi casa; las galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife siempre han sido una cita obligada con la que disfrutamos muchísimo». También asegura que no se pierde las galas porque «soy una friqui del Carnaval y desde pequeña siempre estoy pendiente».

Con diez años, Hirisley se traslada a Vecindario para finalizar el grado superior de Educadora Infantil. Al término de esta etapa, y tras desarrollar su primera incursión en dos escuelas infantiles, aprovecha para adentrarse en el mundo de la belleza, una experiencia que frente a aquellos que consideran que puede ser sacrificada, a ella no le cuesta porque le apasiona, para advertir que en la actualidad su prioridad es ser reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; «quiero llegar a lo más alto», precisa.

A sabiendas de que el traje que lucirá el miércoles 15 de febrero para aspirar al cetro de reina es el secreto mejor guardado, la representante de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife admite que conoce su fantasía, no solo el boceto sino también ya parte de esta obra de arte efímero que elaboran tanto su diseñador, Daniel Pages, como los miembros de su equipo. «Es una fantasía increíble; no se puede describir. Solo recordar el momento en el que me puso la música y me enseñó la fantasía... Le pregunté: ¿Y yo voy a ser esa? Cuando se abra la puerta, el pueblo va a decir que es la reina».

¿Cómo será esa noche?

Cuando se le pregunta cómo se imagina la noche del miércoles 15 de febrero, cuando el presentador diga: «candidata Hirisley Jiménez Marrero, en representación de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, luce la fantasía de Daniel Pages titulada...» abre los ojos, se lleva sus manos a la cara y exclama: «Me gusta disfrutar del escenario». «Mis amigos y familiares, que me conocen, dicen que cuando salgo a desfilar ante el público me transformo, que gano en espontaneidad y frescura». Y hace una diferenciación entre la personalidad que se ve en el desfile y fuera de él: «en el escenario sale mi lado más artístico; sin embargo el Carnaval siempre me acompaña porque es parte de mi vida».

Hirisley espera que tanto la gala de la reina del miércoles 15 de febrero como todo lo que supone afrontar estos preparativos le permitan crecer mucho tanto a nivel profesional como personal y celebra que el espectáculo se desarrolle bajo el motivo de Nueva York, «la ciudad de las luces», como la define la candidata de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, que realza «la magia del Carnaval que se vive por igual ya sea en la calle como en los actos».