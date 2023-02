Carlos Rivera, artista invitado de la Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El cantante mexicano formará parte del espectáculo que prepara Enrique Camacho para el próximo miércoles 15 de febrero en el Recinto Ferial de Tenerife.

No será la primera vez que Rivera participe en la fiesta por excelencia de la capital tinerfeña, ya que fue protagonista también del espectáculo organizado en el programa de actos del Carnaval virtual de 2021.

En aquella ocasión, y a consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus, el artista solo pudo sumarse a la grabación del show, tanto en su introducción con la entonces Reina del Carnaval, Sara Cruz, como en una actuación sobre el escenario en la que estuvo acompañado por representantes de los grupos del Carnaval.

Por lo tanto, el próximo miércoles será la primera toma de contacto de Carlos Rivera con el público carnavalero que abarrotará las gradas y sillas del Recinto Ferial. Su actuación, previsiblemente, tendrá lugar en los últimos compases del espectáculo, toda vez que se desarrolle el desfile de las 15 candidatas a Reina.

Trayectoria

Rivera, que también es compositor y actor, ha sido ganador de diferentes premios; entre los que se encuentran un Premio World Broadway Spain por mejor actor revelación en su participación en El Rey León en 2012, dos Premios Dial por artista revelación y trayectoria musical y un Premio Lo Nuestro por canción mariachi del año con «100 años» en 2022. También ha sido nominado diez veces a los Premios Lo Nuestro,6 tres a los Premios Juventud y uno a los I HeartRadio Music Awards por mejor nuevo artista latino en 2017.

Cuenta con cinco álbumes de estudio; Carlos Rivera (2007), Mexicano (2010), El hubiera no existe (2013), Yo creo (2016) y Guerra (2018). También con un álbum tributo; Leyendas (2021). Entre sus canciones más populares se encuentran: «Te esperaba», «Que lo nuestro se quede nuestro», «¿Cómo pagarte?», «Me muero», «100 años», «Regresame mi corazón», «El hubiera no existe», «Otras vidas», «Recuérdame», etc. Sus cinco álbumes de estudio han recibido la certificación disco de oro y disco de platino por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON)