¿Las murgas se resisten a recuperar la normalidad, con dos temas en fase y dos en final?

Algunos se resisten a trabajar y se acogen a la ley del mínimo esfuerzo como ocurre en una parte de la sociedad española.

¿Eso son los directivos de las murgas o los componentes los que no quieren cuatro temas?

Eso son ciertas murgas que no soy ya ni murgueros.No es normal que miren sus propios intereses frente a la postura que defendemos las murgas que hemos estado arriba los últimos diez años. Me gustaría romper una lanza y reconocer la generosidad de Zeta-Zetas y Diablos Locos, a las que le beneficiaría a priori una final a un solo tema y prefirieron no quedarse mirando el bien de su ombligo por el bien de concurso y apuestan por cuatro temas, dos en final. No es normal que más de la mitad solo quieran un tema en final; parece que no les gusta las murgas.

¿Se han acomodado las murgas?

Se han acomodado algunas murgas y quieren que nos acomodemos las demás. En la reunión donde se acordó dos canciones en fase y una en final alguien habló de tener altura de miras... ¿Qué faltan componentes? No, lo que sobran son murgas sobretodo si montas una para saciar tu ego como director. Parecen que quieren que las murgas que nos lo curramos y apostamos por cuatro temas bajemos el nivel; que en vez de subir ellos el nivel lo bajemos quienes ganamos.

¿En algún momento se recuperarán los dos temas en final?

Temo que nos den un minuto para cantar un pasacalle y nos bajemos. No sé lo que quieren algunos. Llevo diez años como componente de Mamelucos. Los letristas de las murgas que estamos arriba, según mi conocimiento, ninguno cobramos a nuestras murgas, al margen de pagar nuestro disfraz. Si nosotros somos los que más trabajamos, no entiendo por qué no se retoman en 2023 los cuatro temas, como se acordó al negociar el año de transición por el covid.

¿Vale lo mismo la opinión de una murga que nunca ha pasado con la que acumula premios?

Por desgracia vale lo mismo la opinión de una murga que es nueva, y eso es lamentable. No es un problema de las murgas, sino de algunos directivos que, si están cansado, lo que deben hacer es quedarse en su casa. La gente que dijo un tema en fase y otro en final es para hacérselo mirar. Si miras las redes sociales, la gente no están cansada de las murgas, sino algunos murgueros. Es el único concurso donde algunos no se gustan y no se quiere esforzar. Si finalmente el concurso va a ser con tres canciones, debería ser un tema a fase, dos en final, se arrastra puntuación y seis murgas en la final. No es normal que todavía haya quien gente que pida una final a nueve. Es indignante.

Plantean nueve finalistas para que el tiempo que se ahorra a un tema beneficie a una murga.

Es mirarse el ombligo y buscar a la desesperada un fase. A lo mejor Mamelucos el año que viene no pasa a la final pero vamos a trabajar como siempre. Pero el problema es que hay gente vaga, que no trabaja y hay murgas que parecen jeques árabes, todo a base de talonario por eso decidí hace años que el concurso de Santa Cruz es sagrado y por eso me limito a escribir solo a Mamelucos porque la riqueza está en la variedad. Si acepto las propuestas de dinero para hacer letras para este concurso nos lo cargamos. Quienes tengan veinte componente tiene que ver por qué la gente no quiere ir a esas murgas, tal vez le falta aliciente.

¿Los componentes son menos comprometidos ahora y van buscando un cartón?

No, eso pasa como cuando tienes una novia. Cuando la comienzas a conocer, te gusta y quieres quedar todos los días con ella; cuando ya no te gusta, se te hace cuesta arriba ya quedar... A quien le falte componente debe analizar por qué. Todos los que trabajan, llegan, y está demostrado, pero aquí vamos a la papita suave.

¿Es partidario de arrastrar puntuación de fase a final?

Por supuesto. Es la única fórmula para que nos esforcemos un poquito más en el concurso. Nadie puede dudar el compromiso con las cinco o seis murgas que llevan quedando entre los primeros puestos durante años. Para esforzarnos y tener más alicientes es mejor arrastrar la puntuación; eso engrandece las fases.

"Si es a tres temas, debería ser uno en fase, dos en final, con arrastre de puntuación y seis finalistas" Airam Bazzocchi - Letrista y director de Mamelucos

¿Prima el pasacalle o la letra?

Para las murgas grandes prima la letra, para las pequeñas prima salir como sea aunque después tengan que regalar disfraces. Otra cosa: que ahora en vez de cuatro temas se van a cantar tres, pues que nos quiten el 25 por ciento de la subvención; es otra opción. Igual en las murgas infantiles: 50% menos porque han optado por una letra en vez de dos.

Las murgas infantiles acordaron un solo tema para 2023 y nadie lo evitó.

Es la peor decisión que se ha adoptado para la cantera. A los niños hay que mantenerlos en tensión entre comillas. Salvo dos murgas o tres, se van a estallar sí o sí.Si empiezan en septiembre y ensayan un solo tema, el niño dejará de ir en noviembre porque ya está aburrido porque son seis meses cantando lo mismo, y quien empiece en noviembre, porque con dos meses da para preparar un tema, a lo mejor se encuentra que no logra reunir un grupo mínimo de componentes porque ya los niños se habrán apuntado a clases de zumba o tienen sus hobbies. Los chiquillos tienen más capacidad de retención que los adultos. No sé desde cuándo no le gusta las murgas a los componentes.

Pero son representantes, y adultos, quienes toman esas decisiones.

Algunos representantes dejan mucho que desear por no tener dos dedos de frente, carnavaleramente hablando, porque no oyen a sus componentes. A las murgas que están arriba les cuesta más porque también trabajan más.

Algunos dicen una cosa en la reunión y otra en redes sociales.

Y hay quien dice que votó una canción en fase y otra en final y cuando le preguntas por qué lo hizo te responde: para joder. Ahí vemos la calidad de la gente que va a las reuniones y que representa a los grupos. No me meto en la casa de cada uno, pero que respeten el concurso de murgas, que se paga con el respeto de los chicharreros.

¿Cuál es su concurso ideal?

Lo que siempre ha habido: dos temas en fase y otros dos en final. No por querer cantar más o menos, sino porque puedes hacer una letra de crítica y otra de humor y tocar varios temas. Veinte minutos es muy poco tiempo para estar en el escenario. Un concurso ideal es que los cuarenta componentes de una murga se sepan la letra por lo menos. Después de que algunos lean esta entrevista muchos ladrarán, pero lo que deberían hacer es cabalgar.

¿Preocupan más los concursos que la calle?

Yo veo a las murgas que quieren cuatro temas actuando en la calle también, a las que piden uno en fase y otro en final no las veo.

¿Peligra el concurso con dos temas en fase y uno en final?

Peligra con más de la mitad de la gente que decide.