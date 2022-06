El Carnaval 2022 no sólo se celebra en un mes totalmente atípico y con un calendario poco habitual, sino que acogerá un Entierro de la Sardina muy particular, con el indulto del chicharro y la quema de un virus Covid como elemento simbólico que suponga no sólo el pistoletazo de salida para el Carnaval de calle, sino también el deseo del adiós definitivo a la pandemia.

18 horas ininterrumpidas de bailes en el Carnaval de Santa Cruz en junio El Entierro de la Sardina Según San Juan tendrá lugar la noche de las hogueras, por lo que la jornada promete ser especial. Con un diseño más colorido que lo habitual, la Cofradía del Chicharro de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá, que ya en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval anunció su indulto, acompañará, como es habitual, a la carroza que encabezará la cabalgata. La particularidad de este año no hará que el cortejo fúnebre pierda ni un ápice de su tradicional espíritu irreverente y desenfadado. Los chicharreros y chicharreras podrían así, al contrario que otros años en que lo despiden, dar la bienvenida al Carnaval en la calle, tras casi un mes de concursos y galas. El recorrido de la cabalgata de plañideras será el habitual, partiendo a las ocho de la noche desde la calle Juan Pablo II y recorriendo Méndez Ñúñez, Pilar, Villaba Hervás, La Marina y finalizando en la plaza de España. La quema del virus se realizará en la avenida Marítima sobre las 22.00 horas y con posterioridad, se iniciarán los bailes. En esta ocasión, serán dos los escenarios que acogerán a las orquestas Canarias que amenizarán la noche, los situados en la plaza de la Candelaria y el Príncipe.