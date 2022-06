A ritmo de chío chío, a continuación se transcribe la canción que desde el 1 de octubre del año pasado escribieron Víctor Asensio y Airam Bazzocchi para la actuación conjunta en la gala de esta noche cuya coordinación encargó el director artístico Enrique Camacho a Pablo Moreno –responsable musical del número adulto– y Lolo Tavío –que ha asumido el montaje de la infantil–.

«Aquí estamos ya las murgas,/ todas juntas qué precioso,/a cantarles este tema/aburrido, ñoño y soso,/desde arriba guionizado/paso a paso, cacho a cacho./Si en ninguna llaga urgas,/coño, eso no es la murga,/paso de Enrique Camacho».

A partir de ahí, cambio de música y, al ritmo de Lo siento mi amor, de Rocío Jurado, continúa: «Enrique, que no,/que no puedes convertirme a mí/en un títere atado a un guion que no es murga ni es nada./La murga nació/pa’dar caña, para hacer reír,/sea en concurso o en la calle, y no cambio para hacer tu gala./Sentirme un bufón, ya hoy se acabó, hoy quiero ser yo...».

«Hace tiempo que no siento nada al hacerla contigo,/la ilusión que tenía por la gala, joder, la he perdido/tú defiendes un show pa’la tele y los picos de audiencia,/yo defiendo una gala pa’l pueblo, con alma y esencia./No te enfades, pero esto es la murga y lo ha sido siempre,/y, aunque a ti no te guste, lo siento, le gusta a la gente./Solo quiero que entiendas, Enrique, al tirarte esta bulla/que la gala es de los chicharreros, la gala no es tuya./A la gala llegó... sin regirse a un guion.../La murga...».

Esta es la primera de las tres partes de la canción; las otras dos son un canto a La Palma. Concluye con una exhaltación a Canarias.

Desde que los coordinadores presentaron el texto de la canción al director de la gala, Enrique Camacho mostró sus reticencias con la letra que se centraba en su labor por la poca relevancia que tendría para el público, por lo que le sugirió a letristas y coordinadores que lo modificaran, como así se hizo.

Finalmente, se suprimió el nombre de Enrique Camacho, y se mantuvo el resto con retoques. Eso fue en noviembre. La canción se grabó en marzo y abril. Desde entonces ya estaba el audio, si bien hasta hace tres semanas no se había autorizado para distribuir a las murgas para que todas lo aprendieran para el número conjunto de hoy. Cuando el director fue a programar los ensayos, la mayoría de las murgas solo pusieron pegas por la falta de tiempo para enviar componentes a los ensayos. Fue ahí cuando Camacho replanteó la actuación, decisión que todas –salvo Burlonas— celebraron, que cambió por un Cubanito de la Fufa. Ahora las murgas dicen que Camacho se salió con la suya e impidió que se escuchara la letra que le prepararon, y que fue el propio director quién contrató y abonó.