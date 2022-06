«¿Qué hacemos?». Aprovechando la información publicada por este periódico en la que se anunció de la celebración de esta reunión, y que luego desde la organización artística se dijo que no era cierto, el director admitió su preocupación porque la gala de la reina se celebra el próximo viernes 10 de junio y... «¿cuántos se han aprendido la letra? ¿La han ensayado?», se preguntó.

La mayoría de los representantes de murgas dejaron hablar al director de la gala, mientras fue la directora de Tras Con Tras, Melca Barrera, quien recordó que su formación se había comprometido a enviar a dos representantes para los ensayos, si bien advirtió que, como era el sentir mayoritario –o de todos–, la semana que hoy comienza es la última antes de que arranquen las fases murgueras el lunes 13 de junio. Ese ha sido precisamente el argumento dado de forma privada por diferentes representantes de las murgas al director de la gala, que advirtieron que no pueden prescindir de componente en sus ensayos y menos dejar de entregarse a sus preparativos para la gala que, por primera vez en los últimos treinta años, vuelve a celebrarse antes que la mayoría de certámenes.

Los representantes de las murgas evitaron dar la razón de forma explícita al director de la gala, si bien fueron asintiendo sus afirmaciones cuando advertía de su preocupación porque la gala es el viernes y no hay garantías de que las murgas se hayan aprendido una canción que fue escrita hace dos meses por los letristas Víctor Asensio y Airam Bazzocchi y que incluso cada formación envió a dos componentes para la grabación. Todo ese trabajo está hecho. Faltaba aprendérsela para ponerla en escena en la gala.

Primero fue la petición de que se enviaran a cuatro componentes a cantar y diez extras por murgas, algo que se rechazó de forma tajante por la coincidencia de la gala, luego solo que fueran el lunes y el miércoles quienes fueran a cantar y el jueves el que lleve el pie de micro... Al final se descarta la fórmula y sobre la marcha el jefe de Sonido, Carlos Mas, planteó sobre la marcha apostar por la Afilarmónica madre, Ni Fú-Ni Fá, que ya va a tener otro papel en la gala, para que prepare una actuación con el arrope de una pareja de murgueros, sin que sea preciso que acudan al ensayo.

El consenso se impuso entre murgueros y dirección artística a falta del sí, quiero de la Fufa con la que se reunión luego Enrique Camacho, con el presidente y el responsable musical, Cristóbal Reyes y Agustín Marrero.

Al término de la reunión, no faltó quien insinuó que el verdadero motivo de Enrique Camacho era evitar que se escuche la letra de la canción en la que le dedican alguna estrofa, lo que el director despejó diciendo que no tiene problema en divulgarla al día siguiente de la gala sin mayor problema.

Adela Peña, de Burlonas, fue la única que aseguró que ya su murga se había aprendido al canción de la gala, mientras Tania López, de MasQLocas, precisó que desde su murga eran más de dos componentes las que quería ir a la gala.

Al término de la reunión donde reinó la paz entre murgueros y dirección artísticas, el jefe de Sonido, Carlos Mas, procedió a la prueba organizada para sacar de dudas sobre la calidad técnica del escenario y del recinto ferial.

Todas las componentes de Tras Con Tras, que abrirán el lunes de la próxima semana las fases, fueron las encargadas de estrenarse en el escenario, y ninguna mejor con su pasacalle, para que la tarima coja respeto a la historia.

El escenario funciona como un auténtico estudio de grabación, con una calidad exquisita, fue el comentario generalizado, una sensación que también se disfruta en el resto del recinto. Pero en particular, todos celebran la sensación de arrope en el interior, en el espacio creado para Carlos Mas, quien volvió a impartir su lección de cómo colocarse ante el micro.

Entrada por componente y previo pago





Coincidiendo con la puesta a la venta esta mañana de las entradas a las ocho horas y que está previsto que vuelen en minutos las de final, si no colapsa el sistema informático, algo ya habitual, la organización comunicó a los grupos críticos que, como se hizo ya en el Carnaval 2020, se entregará una entrada por componente, ya sea finalista o no. Eso sí, este año se añade una coletilla: la retirada se debe hacer previo pago, mientras hasta la fecha se entregaban con el compromiso de abonarla después o, incluso, descontando del segundo pago. Serán 5.552 entradas, de ellas 900 bonos, otras mil -a 5 euros- son de pie. En la tarde de ayer ya estaban anunciado –a espera de activarse esta mañana la compra– y se matizó que había bonos también. Tanto las de final como los bonos son numerados; el resto de fases, no.