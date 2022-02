Fiestas prepara en junio la vuelta de las orquestas, si el covid lo permite

La organización del Carnaval chicharrero que se celebrará en junio no solo no descarta celebrar actuaciones en la calle sino que ya ha activado su plan de orquestas canarias en aras de recuperar el lado más popular de la fiesta si lo permiten las condiciones sanitarias, tras edición virtual del pasado febrero y el aplazamiento de los concursos y galas, que ya se tenían que haber estado celebrando, de no haberse cambiado de fecha para sortear los posibles contagios de la pandemia. De hecho, en circunstancias normales, anoche se habría celebrado el concurso de comparsas sobre escenario y hoy, por la mañana, la convocatoria de disfraces y, por la tarde, el certamen de rondallas.

Con la vista puesta en preparar el desembarco a la nueva normalidad, y siguiendo las instrucciones marcadas por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de tener toda la maquinaria administrativa a punto para facilitar el regreso del Carnaval al máximo de las condiciones permitidas, el concejal de Fiestas se reunirá con las orquestas la próxima semana para avanzar en cómo será su vuelta. Siempre supeditado a la evolución sanitaria, pero con la vista puesta en el anuncio que realizó el Gobierno canario el jueves, cuando advirtió que en quince días se plantea la supresión de las restricciones, la organización se ha trazado como primer objetivo la apuesta por las orquestas locales. Así lo anunció el día de la presentación del cartel anunciador del Carnaval Alfonso Cabello, el pasado 31 de enero, cuando adelantó que las actuaciones de las orquestas, de poderse celebrar, tendrían acento canario. Para Cabello, es fundamental apostar por los grupos musicales de la tierra para facilitarle el regreso a la normalidad, una apuesta que desde la Concejalía de ya quedó de manifiesto en las pasadas Fiestas de Mayo, cuando Santa Cruz fue uno de los lugares pioneros en la puesta en marcha de los recinto culturales estables. Junto a las orquestas y siempre teniendo presente la evolución sanitaria se analizarán los lugares donde celebrar las actuaciones en el Carnaval que se programa para el mes de junio y que podría derivar algún reajuste en la programación ya presentada. La próxima semana también está previsto que la organización autorice el regreso a los locales de ensayo, después de la invitación que lanzó Cabello, que recomendó prudencia en las «últimas horas» antes de retomar los preparativos para los concursos.